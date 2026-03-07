"Її цькували в Росії": відомий режисер розніс Лорак за брехню

Колишній друг зрадниці України висловився про її втечу до РФ.

Ані Лорак - інтерв'ю / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ані Лорак

Олег Боднарчук прокоментував інтерв'ю Ані Лорак

Чому режисер звинуватив співачку в подвійності

Співачка Ані Лорак, яка зрадила Україну і вже 10 років будує своє життя в РФ, заявила в недавньому інтерв'ю, що її намагалися витіснити з українського шоу-бізнесу. Слова артистки прокоментував у Telegram-каналі її колишній друг Олег Боднарчук.

Відомий режисер заявив, що слова Лорак про те, що її намагалися вижити з України, не відповідають дійсності. На його думку, зрадниця України не була беззахисною і могла розібратися зі своїми недоброзичливцями. Більш того, після початку повномасштабного вторгнення виконавиця зробила це, щоб не втратити місце в російському шоу-бізнесі.

Репутація Ані Лорак в РФ постраждала / фото: instagram.com, Ані Лорак

"Те, що вона зараз грає дівчинку, яка злякалася і змушена була виїхати "в іншу країну", тому що їй тут перекривали дорогу, – маячня. Це дівчинка "з зубами", і в сутичці з жабою – вона гадюка. Як ви пам'ятаєте, коли нещодавно її цькували в Росії і звинувачували в нечіткій позиції з приводу "СВО" і в тому, що вона відвідувала в київському госпіталі поранених військових в 2014 (а вона їх відвідувала) – дівчинка не злякалася і не виїхала далі в Туреччину, Єгипет, наша Каролінка підключила все і всіх, щоб відгризти своє місце під сонцем у шоу-бізнесі РФ", - висловився Боднарчук.

Також Олег жорстко висловився про російський шоу-бізнес, куди прагнула Лорак для "розвитку". Співачка в інтерв'ю заявила, що на момент від'їзду з України вже всього досягла в рідній країні і їй було життєво необхідно продовжувати розвиток в РФ. Боднарчук зазначив, що саме українські таланти завжди піднімали непоказну російську естраду.

Ані Лорак - скандал / скрін з відео

"При цьому вона не настільки дурна, щоб не розуміти, що без України будь-який український артист в Росії - сухе дерево без цвіту і плодів. Україна завжди була прогресивною творчою лабораторією, продукти якої розвивали той старомодний шоу-бізнес, який зараз вже весь в постолах і "старих піснях про головне", - підсумував режисер.

Про особу: Ані Лорак Ані Лорак – співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, стала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує дочку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.

