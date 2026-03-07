Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Наражаю дитину на небезпеку: Бєлень прийняла рішення після удару по Харкову

Христина Трохимчук
7 березня 2026, 14:14
Переможниця "Холостяка" замислилася про переїзд
Інна Белень - удар по Харкову
Інна Бєлень зараз - удар по Харкову / колаж: Главред, фото: instagram.com, Інна Бєлень

Ви дізнаєтеся:

  • РФ завдала удару по житлових будинках Харкова
  • Як на обстріл відреагувала Інна Бєлень

Переможниця шоу "Холостяк-13" Інна Бєлень, яка готується стати мамою, тривожно відреагувала на удар РФ по житлових будинках у Харкові, який стався 7 березня. У своєму Instagram вона зізналася, що замислюється про переїзд.

Блогерка підкреслила, що від нічного удару постраждали мирні жителі, в тому числі сім'ї з дітьми. Через нічну атаку деякі з них не дожили до нового дня.

відео дня
Інна Белень живе в Харкові
Інна Бєлень живе в Харкові / фото: instagram.com, Інна Бєлень

"У Харкові була жахлива ніч. Били ракетами посеред ночі. Багато сімей сьогодні просто не прокинулися. Серед них були діти", — написала Інна.

Переможниця "Холостяка" зізналася, що через своє становище замислювалася про зміну місця проживання. Поки дівчина живе в Харкові, вона і дитина наражаються на постійну небезпеку. Блогерка підкреслила, що батьки несуть відповідальність за життя і здоров'я дитини, тому готова переїхати в більш безпечне місто.

Інна Белень у лікарні
Інна Бєлень в лікарні / фото: instagram.com, Інна Бєлень

"Я відчуваю, що, перебуваючи тут, наражаю свою дитину на небезпеку. Брати всі речі і їхати в більш спокійні міста заради неї. Тому що всі, хто кажуть "всі так живемо", будуть просто розводити руками, коли щось трапиться. А за немовля несе 100% відповідальність мама з татом, і ніхто інший. Думки вголос після такої ночі. Бережіть себе", — попросила вагітна Бєлень.

Любиш чутки, плітки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Валерія Крук поділилася подробицями своєї екстремальної евакуації з Дубая. Модель назвала цей переліт найстрашнішим у житті, зізнавшись, що виліт з ОАЕ двічі був під загрозою зриву. Крук розповіла, як добиралася до літака в момент, коли навколо відбувалися обстріли.

Також Олена Тополя відверто розповіла про переживання після розлучення з Тарасом Тополею. Артистка поділилася, який період був найстресовішим і як вона справлялася з емоціями в перші тижні після офіційного розриву.

Вас може зацікавити:

Про реаліті-шоу "Холостяк"

"Холостяк" - реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проекту "The Bachelor", повідомляє портал "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини шоу бізнесу Інна Бєлень
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Новий елемент тиску: Братчук назвав особливості нічної атаки РФ по Україні

Новий елемент тиску: Братчук назвав особливості нічної атаки РФ по Україні

16:15Україна
Плани ворога зірвано: бійці ГУР зупинили наступ РФ на обласний центр

Плани ворога зірвано: бійці ГУР зупинили наступ РФ на обласний центр

15:24Фронт
США готують послаблення санкцій проти РФ - Бессент

США готують послаблення санкцій проти РФ - Бессент

14:41Політика
Реклама

Популярне

Більше
Долар і євро раптово обвалились: новий курс валют на 9 березня

Долар і євро раптово обвалились: новий курс валют на 9 березня

Буде везти у всьому: знаки зодіаку, яким березень принесе несподіваний успіх

Буде везти у всьому: знаки зодіаку, яким березень принесе несподіваний успіх

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні робота-сушіста за 23 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні робота-сушіста за 23 с

На українців чекає різке зростання цін на АЗС: експерт назвав нову вартість палива

На українців чекає різке зростання цін на АЗС: експерт назвав нову вартість палива

Три знаки китайського зодіаку зірвуть великий куш - кому пощастить у березні

Три знаки китайського зодіаку зірвуть великий куш - кому пощастить у березні

Останні новини

16:16

Груша росте, але не родить: помилка, яку роблять майже всі садівники

16:15

Новий елемент тиску: Братчук назвав особливості нічної атаки РФ по Україні

15:55

Серце не витримало: зірка "Кримінального чтива" раптово помер

15:54

Почав рухатися сам по собі: сім'я помітила в саду дивну металеву кулю

15:50

Що не можна робити у свято 8 березня: суворі прикмети та заборони

Чи буде нафта по 150 доларів за барель: Гончар – про передчасну радість РосіїЧи буде нафта по 150 доларів за барель: Гончар – про передчасну радість Росії
15:39

"Давня мрія Росії": дипломат пояснив як РФ хоче використати війну в ІраніВідео

15:24

Плани ворога зірвано: бійці ГУР зупинили наступ РФ на обласний центрВідео

15:06

Хвиля тепла до +16 вривається на Львівщину: якою буде погода 8 березня

14:41

США готують послаблення санкцій проти РФ - Бессент

Реклама
14:35

Без волосся: російського співака Ніколаєва неможливо впізнати

14:33

Росія завдала удару по Харкову новим типом ракет: подробиці нічної атаки

14:23

Вислів "йти назустріч" вживають неправильно - як сказати українськоюВідео

14:18

Терехов закликав партнерів з Північної Європи та Балтії підтримати українські прифронтові громади

14:14

"Наражаю дитину на небезпеку: Бєлень прийняла рішення після удару по Харкову

14:12

Чому кіт нервує без причини: звуки, запахи та звички, що його лякають

14:02

Україна тріумфує на Паралімпіаді-2026 - скільки медалей вже вдалось здобути

14:00

Попелиця боїться як вогню: всього три інгредієнти — і комахи зникнутьВідео

13:28

Зрив переговорів про мир: Росія виставила ультиматум Україні та погрожує демаршем

13:21

"Попросила додати": у фільмі з Джолі згадали про війну в УкраїніВідео

12:48

Справжні ікони стилю: три знаки зодіаку з бездоганним смаком

Реклама
12:45

Ракети ATACMS та SCALP рознесли важливий об'єкт РФ: Генштаб розповів про успіхиВідео

12:40

"Дурне питання": Трамп накинувся на журналіста через незручну тему про Путіна

12:28

3 породи собак, які поводяться найгірше: список здивував власниківВідео

12:17

"Дуже страшно було": відома ведуча під обстрілами вирвалася з Дубая

11:51

Популярна російська актриса загинула з дочкою в ДТП

11:46

Кулінарна розкіш з жахливою історією: як насправді винайшли фуа-гра

11:30

Гороскоп на завтра 8 березня: Левам - халепа, Терезам - заздрощі

10:57

"Ніби відірвали частину тіла": Олена Тополя розповіла про свій біль

10:54

Який колір інтер'єру приверне удачу: ідеальні відтінки для кожного знака зодіаку

10:26

Мами загинули разом з дітьми: моторошні подробиці з ХарковаФото

10:26

Трамп розглядає введення сухопутних військ США в Іран: що відомо

10:16

Летіли гіперзвукові "Циркони", "Калібри" та рій БПЛА: скільки цілей збили ПСФото

10:03

"Немає більшого кайфу": Навроцька висловилася після розлучення з Фаготом

10:03

Після того, як Буданов очолив ОП, динаміка повернення полонених зросла, - блогер

10:00

Омолодження старого саду: скільки гілок можна зрізати

09:18

Жінка знайшла в секонд-хенді річ за $5: справжня ціна всіх здивувала

09:11

Ягоди можна збирати відрами: чим підгодувати полуницю навесніВідео

08:39

РФ атакувала залізницю, порти та критичні об'єкти в Україні - що відомоФото

08:38

Гороскоп Таро на завтра, 8 березня: Рибам - думати, Стрільцям - задавати питання

08:12

Горю, не згораю: MELOVİN "підсмажив" руку під час концертуВідео

Реклама
08:07

Бур'яни зникнуть за день: як приготувати простий домашній розчин без хіміїВідео

08:05

Чому кролі не набирають вагу: три головні причини

07:27

РФ поцілила у багатоповерхівку в Харкові: є значні руйнування і жертвиФото

05:59

"Я його мало не вбила": Могилевська посварилася з Кондратюком через Тіну Кароль

05:49

Не для краси: навіщо в СРСР виготовляли трикутні пляшки

05:21

Температура підстрибне до +9°: синоптики Полтавщини назвали дату потепління

04:41

Подарунки на межі абсурду: що отримували жінки в СРСР на 8 березня

04:08

РФ не виграє від кризи на Близькому Сході: експерт сказав, що буде з цінами на нафту

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні робота-сушіста за 23 с

03:41

Як поєднувати чорний після 50: правила стильного образу

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапОлена Зеленська
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти