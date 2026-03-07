"Наражаю дитину на небезпеку: Бєлень прийняла рішення після удару по Харкову

Переможниця "Холостяка" замислилася про переїзд

https://glavred.net/stars/podvergayu-rebenka-opasnosti-belen-prinyala-reshenie-posle-udara-po-harkovu-10746905.html Посилання скопійоване

Інна Бєлень зараз - удар по Харкову / колаж: Главред, фото: instagram.com, Інна Бєлень

Ви дізнаєтеся:

РФ завдала удару по житлових будинках Харкова

Як на обстріл відреагувала Інна Бєлень

Переможниця шоу "Холостяк-13" Інна Бєлень, яка готується стати мамою, тривожно відреагувала на удар РФ по житлових будинках у Харкові, який стався 7 березня. У своєму Instagram вона зізналася, що замислюється про переїзд.

Блогерка підкреслила, що від нічного удару постраждали мирні жителі, в тому числі сім'ї з дітьми. Через нічну атаку деякі з них не дожили до нового дня.

відео дня

Інна Бєлень живе в Харкові / фото: instagram.com, Інна Бєлень

"У Харкові була жахлива ніч. Били ракетами посеред ночі. Багато сімей сьогодні просто не прокинулися. Серед них були діти", — написала Інна.

Переможниця "Холостяка" зізналася, що через своє становище замислювалася про зміну місця проживання. Поки дівчина живе в Харкові, вона і дитина наражаються на постійну небезпеку. Блогерка підкреслила, що батьки несуть відповідальність за життя і здоров'я дитини, тому готова переїхати в більш безпечне місто.

Інна Бєлень в лікарні / фото: instagram.com, Інна Бєлень

"Я відчуваю, що, перебуваючи тут, наражаю свою дитину на небезпеку. Брати всі речі і їхати в більш спокійні міста заради неї. Тому що всі, хто кажуть "всі так живемо", будуть просто розводити руками, коли щось трапиться. А за немовля несе 100% відповідальність мама з татом, і ніхто інший. Думки вголос після такої ночі. Бережіть себе", — попросила вагітна Бєлень.

Любиш чутки, плітки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Валерія Крук поділилася подробицями своєї екстремальної евакуації з Дубая. Модель назвала цей переліт найстрашнішим у житті, зізнавшись, що виліт з ОАЕ двічі був під загрозою зриву. Крук розповіла, як добиралася до літака в момент, коли навколо відбувалися обстріли.

Також Олена Тополя відверто розповіла про переживання після розлучення з Тарасом Тополею. Артистка поділилася, який період був найстресовішим і як вона справлялася з емоціями в перші тижні після офіційного розриву.

Вас може зацікавити:

Про реаліті-шоу "Холостяк" "Холостяк" - реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проекту "The Bachelor", повідомляє портал "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред