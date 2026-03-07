"Наражаю дитину на небезпеку: Бєлень прийняла рішення після удару по Харкову

Ви дізнаєтеся:
- РФ завдала удару по житлових будинках Харкова
- Як на обстріл відреагувала Інна Бєлень
Переможниця шоу "Холостяк-13" Інна Бєлень, яка готується стати мамою, тривожно відреагувала на удар РФ по житлових будинках у Харкові, який стався 7 березня. У своєму Instagram вона зізналася, що замислюється про переїзд.
Блогерка підкреслила, що від нічного удару постраждали мирні жителі, в тому числі сім'ї з дітьми. Через нічну атаку деякі з них не дожили до нового дня.
"У Харкові була жахлива ніч. Били ракетами посеред ночі. Багато сімей сьогодні просто не прокинулися. Серед них були діти", — написала Інна.
Переможниця "Холостяка" зізналася, що через своє становище замислювалася про зміну місця проживання. Поки дівчина живе в Харкові, вона і дитина наражаються на постійну небезпеку. Блогерка підкреслила, що батьки несуть відповідальність за життя і здоров'я дитини, тому готова переїхати в більш безпечне місто.
"Я відчуваю, що, перебуваючи тут, наражаю свою дитину на небезпеку. Брати всі речі і їхати в більш спокійні міста заради неї. Тому що всі, хто кажуть "всі так живемо", будуть просто розводити руками, коли щось трапиться. А за немовля несе 100% відповідальність мама з татом, і ніхто інший. Думки вголос після такої ночі. Бережіть себе", — попросила вагітна Бєлень.
Любиш чутки, плітки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що Валерія Крук поділилася подробицями своєї екстремальної евакуації з Дубая. Модель назвала цей переліт найстрашнішим у житті, зізнавшись, що виліт з ОАЕ двічі був під загрозою зриву. Крук розповіла, як добиралася до літака в момент, коли навколо відбувалися обстріли.
Також Олена Тополя відверто розповіла про переживання після розлучення з Тарасом Тополею. Артистка поділилася, який період був найстресовішим і як вона справлялася з емоціями в перші тижні після офіційного розриву.
Вас може зацікавити:
- Біцепс-желе: Кіркорова висміяли за тремтячі "м'язи"
- "Дуже втомилася": дружина Віктора Павліка більше не хоче народжувати дитину від співака
- "Ніби відірвали частину тіла": Олена Тополя розповіла про свій біль
Про реаліті-шоу "Холостяк"
"Холостяк" - реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проекту "The Bachelor", повідомляє портал "Вікіпедія".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред