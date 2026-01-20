Ядерна безпека під загрозою: через російську атаку ЧАЕС повністю знеструмлена

МАГАТЕ активно стежить за ситуацією в Україні, щоб оцінити її вплив на ядерну безпеку.

Чорнобильська АЕС після нічної атаки РФ втратила все зовнішнє електропостачання / Колаж: Главред, фото: ДСП Чорнобильської АЕС

Головне:

20 січня РФ масовано атакувала Україну ракетами та дронами

Внаслідок атаки Чорнобильська АЕС залишились повністю без світла

Також постраждали лінії електропередач до інших атомних електростанцій

Країна-агресорка вночі та зранку 20 січня масштабно атакувала Україну ракетами та дронами. Внаслідок удару постраждали кілька українських електричних підстанцій, що мають важливе значення для ядерної безпеки.

На тлі ворожої атаки Чорнобильська АЕС втратила все зовнішнє електропостачання. Про це повідомляють в МАГАТЕ.

Крім того, постраждали лінії електропередач до інших атомних електростанцій.

"МАГАТЕ активно стежить за розвитком подій, щоб оцінити вплив на ядерну безпеку", - заявив гендиректор Рафаель Гроссі.

Ракетно-дронова атака 20 січня 2026 року - що відомо

Як писав Главред, рано вранці 20 січня Повітряні сили України попередили про ймовірні пуски крилатих ракет російськими бомбардувальниками Ту-95. Детальніше читайте в матеріалі: Російські Ту-95 запустили крилаті ракети: які міста України під загрозою удару.

Як повідомляє моніторинговий канал monitor, ракетний удар по Україні сьогодні не був масовим.

Армія РФ застосувала дрони, зокрема і реактивні, для удару по Києву і області, Рівному, Харкову, Дніпру, Запоріжжю, Одесі та окремим районам населених пунктів, що належать до цих областей. Особливо страждав від дронів Дніпро.

Також окупанти запустили близько шести балістичних ракет у напрямку Києва, дві - по Дніпру і дві - по району Вінниці. Під ранок окупанти запустили крилаті ракети Х-101 у напрямку Києва і Київщини.

За даними Нацполіції, під ударом був лівий берег Києва. Станом на 8:00 відомо про одну постраждалу. В результаті "прильоту" пошкоджено нежитлові приміщення за кількома адресами, будівлю початкової школи, а також вікна в декількох житлових будинках. Також сталося падіння уламків БпЛА на відкриту територію, горіли автомобілі.

На лівому березі столиці перебої з світлом і водопостачанням. Об'єкти соціальної інфраструктури переходять в автономний режим живлення.

У Київській області в результаті атаки смертельне поранення отримав 50-річний чоловік у Бучанському районі. Медики боролися за його життя, але, на жаль, врятувати його не вдалося. Чоловік загинув на місці.

На світанку 20 січня російська армія атакувала цивільну інфраструктуру Одеської області. У місті Чорноморськ зафіксовано влучання БПЛА в багатоповерховий житловий будинок.

У Рівненській області ворог завдав удару по об'єкту критичної інфраструктури. Це призвело до відключення електроенергії понад 10 тисяч абонентів, а також руйнувань у житловому секторі.

Що відомо про Чорнобильську АЕС / Інфографіка: Главред

Про джерело: МАГАТЕ Міжнародне агентство з атомної енергії — міжнародна організація, яка прагне сприяти мирному використанню ядерної енергії та перешкоджати її використанню в будь-яких військових цілях, зокрема ядерну зброю, повідомляє Вікіпедія.

