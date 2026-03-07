Горю, не згораю: MELOVİN "підсмажив" руку під час концерту

На сцені Весняної музичної платформи співак виконав пісню "Я горю, не згораю".

MELOVİN "спек" шматочок куртки під час концерту / Колаж Главред, скріншот scena_ua

Український співак Melovin, який нещодавно повідомив про розрив заручин з військовим парамедиком Петром Злотей, потрапив у неприємний інцидент під час виконання пісні.

На сцені Весняної музичної платформи співак виконував пісню "Я горю не згораю". Під час останнього програвання співак взяв до рук клавішний інструмент з піротехнічними ефектами. Відповідне відео з'явилося на сторінці scena_ua в Instagram.

Коли іскри посипалися, співак підставив руку і досить довгий час так її тримав. Коли закінчилася музика і він підняв руку вгору, було видно, як у нього димить рукав куртки.

Виступ Melovin з піротехнікою:

Melovin і його виступ з вогнем / Скріншот Instagram/scena_ua

До слова, артист взагалі не показав, що у нього щось горить або димить. Він спокійно тримав руку в потоці іскор і гідно закінчив виступ.

Melovin під час концерту пограв з піротехнікою / Скріншот відео

Melovin під час концерту пограв з піротехнікою / Скріншот відео

Про особу: Меловін MÉLOVIN (справжнє ім'я Костянтин Миколайович Бочаров; нар. 11 квітня 1997, Одеса, Україна) — український співак, переможець шостого сезону українського вокального шоу "X-Фактор", переможець другого сезону гіпершоу "Маска". Представник України на 63-му пісенному конкурсі "Євробачення" в Португалії з піснею "Under The Ladder", де посів у фіналі 17-те місце. У липні 2021 року Меловін зробив камінг-аут як бісексуал на Atlas Weekend 2021, пише Вікіпедія.

