США готують послаблення санкцій проти РФ - Бессент

США можуть скасувати санкції для збільшення російської нафти на ринку через конфлікт з Іраном.

Що відомо:

США можуть скасувати санкції проти РФ

США хочуть дозволити Росії збільшити обсяги продажу нафти

США можуть скасувати скасувати санкції щодо збільшення російської нафти. Таку можливість розглядають на тлі зростання світових цін на нафту. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, повідомляє Fox Business.

Ціна на сиру нафту у п'ятницю, 6 березня, злетіла на 8,5%, а за тиждень зросла майже на 30%. Нині через загострення війни з Іраном практично зупинена діяльність в Ормузькій протоці.

"Ми можемо зняти санкції з іншої російської нафти. У морі зараз перебувають сотні мільйонів барелів нафти, на яку накладено санкції. І, по суті, знявши санкції, Міністерство фінансів може створити запаси", – сказав Бессент.

При цьому він стверджує, що ці заходи не будуть спрямовані на послаблення обмежень, які були введені через війну проти України.

"Ми будемо продовжувати оголошувати заходи, спрямовані на полегшення ситуації на ринку під час цього конфлікту", – додав Бессент

Як ціни на нафту вплинуть на економіку РФ

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар заявляв, що якщо ціни на нафту на рівні 80-85 доларів за барель триматимуться весь другий квартал, то це покращить стан економіки РФ, але проблеми не усуне.

"Якщо після нинішньої кризи ціни повернуться до колишнього рівня, то перепочинок буде для Росії просто "ін'єкцією допінгу", а далі все повернеться на круги своя. Тому обвал російської економіки просто відсунеться приблизно на кінець року або трохи пізніше", - додав він.

Подорожчання нафти - як це вплине на РФ

Як повідомляв Главред, керівник Центру досліджень Росії, дипломат, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко заявляв, якщо щодо портів у Балтиці застосовуватиметься та сама практика, що й зараз, коли "тіньовий флот" будуть заарештовувати і конфісковувати, ціна на нафту не матиме значення для Росії, тому що вона просто не зможе її продавати. Відтак, отримати від цього додатковий прибуток їй буде важко.

Експерт із міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар також говорив, що конфлікт на Близькому Сході є ситуацією, про яку Росія мріяла протягом багатьох років. Чи зароблять на цьому росіяни багато – це залежить від того, скільки це триватиме.

6 березня стало відомо, що Міністерство фінансів США видало тимчасовий 30-денний дозвіл, який дозволить індійським нафтопереробним заводам купувати російську нафту, попри домовленості між країнами. Він пояснив, що Вашингтон йде на такий крок, "щоб забезпечити продовження надходження нафти на світовий ринок" на тлі енергетичної ситуації, спричиненої ескалацією на Близькому Сході.

Що таке санкції? Санкції — каральний захід правового впливу/регулювання, міра примусу щодо держави, що порушила міжнародні норми, договори, зобов'язання; спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи, які застосовуються проти фізичних чи юридичних осіб за законодавством певної держави, пише Вікіпедія.

