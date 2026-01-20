Російські Ту-95 запустили крилаті ракети: які міста України під загрозою удару

Українців закликали дотримуватися правил безпеки. Повітряні Сили готові до відбиття удару противника.

РФ завдає ракетного удару по Україні / Колаж: Главред, фото: t.me/alarmua, ua.depositphotos.com

Коротко:

Окупанти атакують Україну ракетами

Крилаті ракети маневрують на території країни

Рано вранці 20 січня Повітряні сили України попередили про ймовірні пуски крилатих ракет російськими бомбардувальниками Ту-95.

"Виліт Ту-95МС з Оленівки! Можливі пуски крилатих ракет повітряного базування ближче до 6.00!", - повідомили ВС ЗСУ.

Українців закликали дотримуватися правил безпеки в разі оголошення тривоги.

"У разі оголошення тривоги дотримуйтесь правил безпеки. Повітряні Сили готові до відбиття удару противника", - повідомили у ЗС ЗСУ.

Моніторингові канали повідомили, що ворог виконав перший пуск крилатих ракет повітряного базування Х-101.

"У повітряному просторі України вони з'являться близько 06:20", - йдеться в повідомленні.

Зазначалося, що крилаті ракети можуть запускатися в кілька етапів.

Пізніше монітори написали, що перший так званий пуск ракет до 06:20 не підтвердився. Крилаті ракети очікуються ще до 7 ранку.

У ЗС ЗСУ о 06:27 заявили, що зафіксовано крилату ракету на Чернігівщині - курс на Київщину.

Карта тривог станом на 06:51 / Фото: t.me/alarmua

Також в Україні триває атака дронів. Станом на 06:47 БПЛА зафіксовані на заході Житомирської області - курсом на Рівненську область. Також БПЛА на півночі Київської області - курсом на Житомирщину.

07:06 Одна група крилатих ракет перелітає на північ Вінницької області.

07:09 Дорозвідка по крилатих ракетах.

Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред

Ракетно-дроновий удар РФ по Україні - що відомо

Як писав Главред, 19 січня моніторингові канали повідомили, що РФ проводить передислокацію бомбардувальників Ту-95. Українців попереджали про загрозу завдання масованого ракетного удару в найближчі 48 годин.

В ніч на 20 січня в Повітряних силах ЗСУ повідомили, що РФ підняла в повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95МС з території Росії. У повітрі перебувало від трьох до чотирьох літаків Ту-95МС, які вилетіли з аеродрому "Оленя" в Мурманській області.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив з посиланням на доповідь Головного управління розвідки, що ворог готує обстріли об'єктів і мереж, що обслуговують атомні електростанції.

Чи витримає Київ нові атаки: думка експерта

Директор аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко заявив, що російські окупанти цілеспрямовано атакують критичну інфраструктуру столиці, зосереджуючи удари на ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6. За його словами, не варто вірити ні "страшилкам", ні надто солодким обіцянкам про ситуацію з енергетикою.

Сергієнко підкреслив, що сьогодні ніхто не може дати 100% гарантії стабільності енергосистеми. Єдиний реальний захист — це робота сил ППО, а будь-які спроби заздалегідь оцінити масштаби ймовірних пошкоджень є передчасними.

"Говорити заздалегідь, що саме і наскільки буде складно, — це, по суті, ворожіння на кавовій гущі. Будемо якось виживати, будемо пристосовуватися", — сказав експерт в інтерв'ю Главреду.

Про персону: Олександр Сергієнко Сергієнко Олександр Іванович - (нар. 19 жовтня 1947р. с. Роздольне, Росія)— український політик. Колишній 1-й заступник голови Трудової партії України (з 05.2000); співголова Народно-патріотичного об'єднання "За Україну" (з 07.2001), пише Вікіпедія. Навчався у Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", на факультеті радіоелектроніки (1966—1973), за спеціальністю інженер електронної техніки; доктор філософії з питань права. Кандидат фізико-математичних наук, юрист, директор аналітико-дослідницького центру "Інститут міста".

