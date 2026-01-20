Російські Ту-95 запустили крилаті ракети: які міста України під загрозою удару

Коротко:
- Окупанти атакують Україну ракетами
- Крилаті ракети маневрують на території країни
Рано вранці 20 січня Повітряні сили України попередили про ймовірні пуски крилатих ракет російськими бомбардувальниками Ту-95.
"Виліт Ту-95МС з Оленівки! Можливі пуски крилатих ракет повітряного базування ближче до 6.00!", - повідомили ВС ЗСУ.
Українців закликали дотримуватися правил безпеки в разі оголошення тривоги.
"У разі оголошення тривоги дотримуйтесь правил безпеки. Повітряні Сили готові до відбиття удару противника", - повідомили у ЗС ЗСУ.
Моніторингові канали повідомили, що ворог виконав перший пуск крилатих ракет повітряного базування Х-101.
"У повітряному просторі України вони з'являться близько 06:20", - йдеться в повідомленні.
Зазначалося, що крилаті ракети можуть запускатися в кілька етапів.
Пізніше монітори написали, що перший так званий пуск ракет до 06:20 не підтвердився. Крилаті ракети очікуються ще до 7 ранку.
У ЗС ЗСУ о 06:27 заявили, що зафіксовано крилату ракету на Чернігівщині - курс на Київщину.
Також в Україні триває атака дронів. Станом на 06:47 БПЛА зафіксовані на заході Житомирської області - курсом на Рівненську область. Також БПЛА на півночі Київської області - курсом на Житомирщину.
07:06 Одна група крилатих ракет перелітає на північ Вінницької області.
07:09 Дорозвідка по крилатих ракетах.
Ракетно-дроновий удар РФ по Україні - що відомо
Як писав Главред, 19 січня моніторингові канали повідомили, що РФ проводить передислокацію бомбардувальників Ту-95. Українців попереджали про загрозу завдання масованого ракетного удару в найближчі 48 годин.
В ніч на 20 січня в Повітряних силах ЗСУ повідомили, що РФ підняла в повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95МС з території Росії. У повітрі перебувало від трьох до чотирьох літаків Ту-95МС, які вилетіли з аеродрому "Оленя" в Мурманській області.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив з посиланням на доповідь Головного управління розвідки, що ворог готує обстріли об'єктів і мереж, що обслуговують атомні електростанції.
Чи витримає Київ нові атаки: думка експерта
Директор аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко заявив, що російські окупанти цілеспрямовано атакують критичну інфраструктуру столиці, зосереджуючи удари на ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6. За його словами, не варто вірити ні "страшилкам", ні надто солодким обіцянкам про ситуацію з енергетикою.
Сергієнко підкреслив, що сьогодні ніхто не може дати 100% гарантії стабільності енергосистеми. Єдиний реальний захист — це робота сил ППО, а будь-які спроби заздалегідь оцінити масштаби ймовірних пошкоджень є передчасними.
"Говорити заздалегідь, що саме і наскільки буде складно, — це, по суті, ворожіння на кавовій гущі. Будемо якось виживати, будемо пристосовуватися", — сказав експерт в інтерв'ю Главреду.
Про персону: Олександр Сергієнко
Сергієнко Олександр Іванович - (нар. 19 жовтня 1947р. с. Роздольне, Росія)— український політик. Колишній 1-й заступник голови Трудової партії України (з 05.2000); співголова Народно-патріотичного об'єднання "За Україну" (з 07.2001), пише Вікіпедія.
Навчався у Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", на факультеті радіоелектроніки (1966—1973), за спеціальністю інженер електронної техніки; доктор філософії з питань права.
Кандидат фізико-математичних наук, юрист, директор аналітико-дослідницького центру "Інститут міста".
