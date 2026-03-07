У Симоньян заговорили про прощання: запрошують на останній вечір

У пропагандистки Симоньян заговорили про прощальний вечір, куди запрошують усіх бажаючих.

У Симоньян заговорили про прощальний вечір / Колаж Главред, фото Стархіт

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян, яка нібито бореться з онкологічним захворюванням, поділилася інформацією про свій прощальний вечір.

Про це розпалювачка війни і ненависті до українців написала на своїй сторінці в Telegram. Виявилося, що в соціальних мережах почала поширюватися інформація про те, що Симоньян запрошує своїх шанувальників на прощальний вечір з нею.

У Симоньян готуються до прощання / Фото Телеграм

Так, у запрошенні на вечір написано, що відбудеться зустріч із Симоньян, щоб попрощатися. "Приходьте, будь ласка, якщо зможете і захочете. Поговоримо, обіймемося, посміємося крізь сльози. Скажемо один одному важливе. Дякую вам за все", - сказано в запрошенні, розісланому від імені Симоньян.

Тим часом сама пропагандистка спростувала проведення такого вечора. "Шановні друзі, якщо ви побачите десь подібну інформацію - не ведіться, це фейк", - написала вона у своєму Телеграм.

Симоньян про прощальний вечір / Фото Телеграм

Про особу: Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян - російський головний редактор інформаційного агентства "Росія сьогодні", керівник телеканалу "Russia Today" і пропагандистка. Дружина російського режисера і журналіста Тиграна Кеосаяна, пише Вікіпедія. З 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність. З 2022 року Вірменія оголосила її персоною нон грата за пропагандистські висловлювання і їй заборонено в'їзд до Республіки Вірменія.

