На українців чекає різке зростання цін на АЗС: експерт назвав нову вартість палива

Олексій Тесля
6 березня 2026, 22:44
Подальша динаміка буде залежати від розвитку ситуації на світовому ринку нафти, каже Сергій Куюн.
З'явився прогноз нового подорожчання на АЗС / колаж: Главред, фото: УНІАН

Важливо:

  • Ціни на пальне в Україні продовжують зростати, особливо на дизель
  • Дизель може подорожчати ще приблизно на 5–6 гривень за літр

Директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн розповів, що ціни на пальне в Україні продовжують зростати, особливо на дизель.

За його словами, за останній тиждень вартість дизельного палива на світовому ринку збільшилася приблизно на 280 доларів за тонну — це майже 30%. У перерахунку на українську роздрібну ціну це близько 13 гривень на літрі.

Однак на заправках ціна зросла поки що приблизно на 6 гривень. Експерт пояснив це наявністю запасів палива: саме вони стримують більш різке подорожчання. Проте вже наступного тижня в Україну почне надходити паливо, закуплене за новими, вищими цінами.

Куюн зазначив, що зараз собівартість дизеля на кордоні, без націнок АЗС і додаткових витрат, може досягати близько 70 гривень за літр — приблизно стільки ж зараз коштує пальне на колонках.

Робити точні прогнози подальшого зростання цін складно, оскільки ситуація безпосередньо залежить від конфлікту на Близькому Сході, зокрема навколо Ірану. За словами експерта, на світових біржах вартість палива може зростати приблизно на 100 доларів на день, що додає близько 3 гривень до ціни літра.

Він також підкреслив, що подорожчання дизеля неминуче збільшить витрати, в тому числі для армії, оскільки військова техніка в основному використовує саме цей вид палива. Україна повністю залежить від імпорту і купує паливо за цінами європейського ринку.

Що стосується бензину, Куюн вважає, що його ціна поки виглядає відносно стабільною. А ось дизель може подорожчати ще приблизно на 5-6 гривень за літр. При цьому експерт не став робити довгострокових прогнозів, оскільки подальша динаміка буде залежати від розвитку ситуації на світовому ринку нафти.

Пік зростання цін на паливо - прогноз експерта

Як повідомляв Главред, експерт ринку нафтопродуктів Леонід Косянчук зазначив, що з 3 березня в Україні оптові ціни на пальне зросли приблизно на 4 гривні. При цьому подальша динаміка вартості буде багато в чому залежати від ситуації в Ормузькій протоці.

Він пояснив, що реальні підстави для підвищення цін на заправках можуть з'явитися приблизно через два тижні, оскільки зараз у продажу залишається пальне, закуплене раніше за нижчою вартістю.

Ціни на пальне - останні новини

Як повідомляв Главред, паливний експерт говорив, що вартість бензину і дизеля на українських АЗС може зрости ще на 1 гривню після того, як температура повітря підніметься вище 0°C.

Керівник консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн заявляв, що зростання котирувань нафти на світових ринках і ослаблення гривні по відношенню до основних валют можуть спровокувати подорожчання палива на АЗС.

Політолог Вадим Трюхан підкреслив, що найближчими днями в Україні може подорожчати бензин і автомобільний газ. На його думку, через ситуацію на Близькому Сході бензин в Україні може подорожчати не на кілька гривень, а відразу на 5–10 гривень за літр.

Про персону: Сергій Куюн

Сергій Куюн - директор "Консалтингової групи А-95" з травня 2008 року. У минулому - головний редактор журналу "НафтаРинок" компанії UPECO. Учасник експертно-аналітичної групи з питань ринку нафтопродуктів та розвитку нафтопереробної промисловості.

