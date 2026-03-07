Будуть повністю зруйновані цілі райони: Трамп погрожує Ірану новим потужним ударом

За словами президента США, серйозно розглядаються варіанти повного руйнування районів і знищення певних груп.

Дональд Трамп погрожує Ірану новими ударами

Трамп повідомив про можливість нанесення серйозного удару по Ірану

США погрожують повністю зруйнувати цілі райони в Ірані

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп повідомив про можливість нанесення серйозного удару по Ірану.

"Сьогодні по Ірану буде завдано потужного удару. Серйозно розглядаються варіанти повного руйнування районів і знищення певних груп людей, які досі не розглядалися як цілі", - написав він у соцмережі Truth Social.

На думку Трампа, завдяки діям США та Ізраїлю, Іран з "тирана Близького Сходу" перетворився на "переможеного Близького Сходу".

"Він залишатиметься таким протягом десятиліть, поки не здасться або, що більш імовірно, повністю не занепаде", - зазначив президент США.

Прогноз експерта: чим загрожує РФ операція США в Ірані

Експерт з міжнародної політики, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко зазначив, що Росія не зможе реально підтримати Іран у разі військової операції США, оскільки сама потребує ресурсів для захисту своїх кордонів.

За словами Огризка, якщо Росія вирішить надати Ірану свої останні сили, це може призвести до загрози її власній безпеці. Дипломат підкреслив, що ймовірність допомоги Ірану з боку Росії вкрай мала.

Крім того, він зазначив, що Іран може залишитися один на один з можливими наслідками операції США, оскільки удари, які можуть бути нанесені по країні, будуть надзвичайно потужними і руйнівними.

Як писав Главред, Ізраїль і США 28 лютого завдали ударів по об'єктах на території Ірану. У центрі столиці Тегерана сталося кілька потужних вибухів. Міністр Ізраїлю оголосив про "початок превентивних ударів" по Ірану.

Нагадаємо, в США заявляють, що мають достатні запаси озброєння для проведення операції "Епічна лють" і подальших дій, проте президент Дональд Трамп знову різко розкритикував рішення адміністрації Джо Байдена передавати зброю Україні.

Раніше повідомлялося про те, що Москва відмовила Тегерану у військовій допомозі після початку масованих ударів США та Ізраїлю по об'єктах режиму в Ірані.

Про джерело: Truth Social Аlt-tech соціальна мережа, створена Trump Media & Technology Group. В основі платформи лежить вільне і відкрите програмне забезпечення Mastodon. Сервіс доступний виключно для користувачів App Store і Google Play, які проживають у США та Канаді, пише Вікіпедія.

