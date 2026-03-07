Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Будуть повністю зруйновані цілі райони: Трамп погрожує Ірану новим потужним ударом

Олексій Тесля
7 березня 2026, 16:27оновлено 7 березня, 17:31
За словами президента США, серйозно розглядаються варіанти повного руйнування районів і знищення певних груп.
Трамп, Іран, ракета
Дональд Трамп погрожує Ірану новими ударами / Колаж: Главред, фото: freepik.com, скріншот

Головне:

  • Трамп повідомив про можливість нанесення серйозного удару по Ірану
  • США погрожують повністю зруйнувати цілі райони в Ірані

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп повідомив про можливість нанесення серйозного удару по Ірану.

"Сьогодні по Ірану буде завдано потужного удару. Серйозно розглядаються варіанти повного руйнування районів і знищення певних груп людей, які досі не розглядалися як цілі", - написав він у соцмережі Truth Social.

відео дня

На думку Трампа, завдяки діям США та Ізраїлю, Іран з "тирана Близького Сходу" перетворився на "переможеного Близького Сходу".

"Він залишатиметься таким протягом десятиліть, поки не здасться або, що більш імовірно, повністю не занепаде", - зазначив президент США.

Будуть повністю зруйновані цілі райони: Трамп погрожує Ірану новим потужним ударом
/ Інфографіка: Главред

Прогноз експерта: чим загрожує РФ операція США в Ірані

Експерт з міжнародної політики, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко зазначив, що Росія не зможе реально підтримати Іран у разі військової операції США, оскільки сама потребує ресурсів для захисту своїх кордонів.

За словами Огризка, якщо Росія вирішить надати Ірану свої останні сили, це може призвести до загрози її власній безпеці. Дипломат підкреслив, що ймовірність допомоги Ірану з боку Росії вкрай мала.

Крім того, він зазначив, що Іран може залишитися один на один з можливими наслідками операції США, оскільки удари, які можуть бути нанесені по країні, будуть надзвичайно потужними і руйнівними.

Операція США в Ірані — новини за темою

Як писав Главред, Ізраїль і США 28 лютого завдали ударів по об'єктах на території Ірану. У центрі столиці Тегерана сталося кілька потужних вибухів. Міністр Ізраїлю оголосив про "початок превентивних ударів" по Ірану.

Нагадаємо, в США заявляють, що мають достатні запаси озброєння для проведення операції "Епічна лють" і подальших дій, проте президент Дональд Трамп знову різко розкритикував рішення адміністрації Джо Байдена передавати зброю Україні.

Раніше повідомлялося про те, що Москва відмовила Тегерану у військовій допомозі після початку масованих ударів США та Ізраїлю по об'єктах режиму в Ірані.

Інші новини:

Про джерело: Truth Social

Аlt-tech соціальна мережа, створена Trump Media & Technology Group. В основі платформи лежить вільне і відкрите програмне забезпечення Mastodon. Сервіс доступний виключно для користувачів App Store і Google Play, які проживають у США та Канаді, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Дональд Трамп новини Ірану Атака на Іран
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Кількість загиблих різко зростає - нові деталі удару по багатоповерхівці в Харкові

Кількість загиблих різко зростає - нові деталі удару по багатоповерхівці в Харкові

17:52Війна
Утримали ключові напрямки: Зеленський заявив про відчутні результати ЗСУ

Утримали ключові напрямки: Зеленський заявив про відчутні результати ЗСУ

17:30Україна
Новий елемент тиску: Братчук назвав особливості нічної атаки РФ по Україні

Новий елемент тиску: Братчук назвав особливості нічної атаки РФ по Україні

16:15Україна
Реклама

Популярне

Більше
Без волосся: російського співака Ніколаєва неможливо впізнати

Без волосся: російського співака Ніколаєва неможливо впізнати

Буде везти у всьому: знаки зодіаку, яким березень принесе несподіваний успіх

Буде везти у всьому: знаки зодіаку, яким березень принесе несподіваний успіх

Бур'яни зникнуть за день: як приготувати простий домашній розчин без хімії

Бур'яни зникнуть за день: як приготувати простий домашній розчин без хімії

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні робота-сушіста за 23 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні робота-сушіста за 23 с

На українців чекає різке зростання цін на АЗС: експерт назвав нову вартість палива

На українців чекає різке зростання цін на АЗС: експерт назвав нову вартість палива

Останні новини

18:02

Що посадити поряд для подвійного врожаю: перевірені поєднання культур

18:00

"Зіграли свою роль": Меган Маркл зіткнулась с серйозними проблемами в США

17:52

Кількість загиблих різко зростає - нові деталі удару по багатоповерхівці в ХарковіФото

17:31

Різкі підйоми чи падіння: банкір сказав, яким буде курс валют з понеділка

17:30

Утримали ключові напрямки: Зеленський заявив про відчутні результати ЗСУ

Чи буде нафта по 150 доларів за барель: Гончар – про передчасну радість РосіїЧи буде нафта по 150 доларів за барель: Гончар – про передчасну радість Росії
17:19

"Рівень Лувру": де в Україні знайшли унікальний скарб віком 1700 роківВідео

17:10

Подруги помітили у воді щось моторошне: істота рухалася прямо під нимиВідео

17:04

"Її цькували в Росії": відомий режисер розніс Лорак за брехню

16:43

Кирило Буданов перетворив повернення полонених на особисту гуманітарну місію: за два дні додому повернулися понад 500 українців

Реклама
16:35

У Симоньян заговорили про прощання: запрошують на останній вечір

16:27

Будуть повністю зруйновані цілі райони: Трамп погрожує Ірану новим потужним ударом

16:16

Груша росте, але не родить: помилка, яку роблять майже всі садівники

16:15

Новий елемент тиску: Братчук назвав особливості нічної атаки РФ по Україні

15:55

Серце не витримало: зірка "Кримінального чтива" раптово помер

15:54

Почав рухатися сам по собі: сім'я помітила в саду дивну металеву кулю

15:50

Що не можна робити у свято 8 березня: суворі прикмети та заборони

15:39

"Давня мрія Росії": дипломат пояснив як РФ хоче використати війну в ІраніВідео

15:24

Плани ворога зірвано: бійці ГУР зупинили наступ РФ на обласний центрВідео

15:06

Хвиля тепла до +16 вривається на Львівщину: якою буде погода 8 березня

14:41

США готують послаблення санкцій проти РФ - Бессент

Реклама
14:35

Без волосся: російського співака Ніколаєва неможливо впізнати

14:33

Росія завдала удару по Харкову новим типом ракет: подробиці нічної атаки

14:23

Вислів "йти назустріч" вживають неправильно - як сказати українськоюВідео

14:18

Терехов закликав партнерів з Північної Європи та Балтії підтримати українські прифронтові громади

14:14

"Наражаю дитину на небезпеку: Бєлень прийняла рішення після удару по Харкову

14:12

Чому кіт нервує без причини: звуки, запахи та звички, що його лякають

14:02

Україна тріумфує на Паралімпіаді-2026 - скільки медалей вже вдалось здобути

14:00

Попелиця боїться як вогню: всього три інгредієнти — і комахи зникнутьВідео

13:28

Зрив переговорів про мир: Росія виставила ультиматум Україні та погрожує демаршем

13:21

"Попросила додати": у фільмі з Джолі згадали про війну в УкраїніВідео

12:48

Справжні ікони стилю: три знаки зодіаку з бездоганним смаком

12:45

Ракети ATACMS та SCALP рознесли важливий об'єкт РФ: Генштаб розповів про успіхиВідео

12:40

"Дурне питання": Трамп накинувся на журналіста через незручну тему про Путіна

12:28

3 породи собак, які поводяться найгірше: список здивував власниківВідео

12:17

"Дуже страшно було": відома ведуча під обстрілами вирвалася з Дубая

11:51

Популярна російська актриса загинула з дочкою в ДТП

11:46

Кулінарна розкіш з жахливою історією: як насправді винайшли фуа-гра

11:30

Гороскоп на завтра 8 березня: Левам - халепа, Терезам - заздрощі

10:57

"Ніби відірвали частину тіла": Олена Тополя розповіла про свій біль

10:54

Який колір інтер'єру приверне удачу: ідеальні відтінки для кожного знака зодіаку

Реклама
10:26

Мами загинули разом з дітьми: моторошні подробиці з ХарковаФото

10:26

Трамп розглядає введення сухопутних військ США в Іран: що відомо

10:16

Летіли гіперзвукові "Циркони", "Калібри" та рій БПЛА: скільки цілей збили ПСФото

10:03

"Немає більшого кайфу": Навроцька висловилася після розлучення з Фаготом

10:03

Після того, як Буданов очолив ОП, динаміка повернення полонених зросла, - блогер

10:00

Омолодження старого саду: скільки гілок можна зрізати

09:18

Жінка знайшла в секонд-хенді річ за $5: справжня ціна всіх здивувала

09:11

Ягоди можна збирати відрами: чим підгодувати полуницю навесніВідео

08:39

РФ атакувала залізницю, порти та критичні об'єкти в Україні - що відомоФото

08:38

Гороскоп Таро на завтра, 8 березня: Рибам - думати, Стрільцям - задавати питання

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Регіони
Новини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Полтави
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт Міддлтон
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти