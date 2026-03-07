Рус
"Я його мало не вбила": Могилевська посварилася з Кондратюком через Тіну Кароль

Христина Трохимчук
7 березня 2026, 05:59
Співачка розповіла, чому кар'єра Тіни Кароль могла не розпочатися.
Наталія Могилевська заступилася за Тіну Кароль перед Ігорем Кондратюком
Наталія Могилевська заступилася за Тіну Кароль перед Ігорем Кондратюком / колаж: Главред, скрін з відео: youtube.com

Ви дізнаєтеся:

  • Чому Тіна Кароль хотіла потрапити на "Караоке на Майдані"
  • Чому Наталя Могилевська посварилася з Ігорем Кондратюком

Відома співачка Наталя Могилівська згадала цікавий епізод з початку кар'єри Тіни Кароль. Як виявилося, нині популярну артистку не пускав на своє шоу Ігор Кондратюк. Про свою реакцію на це Могилівська розповіла в шоу "єПитання на Новому".

У діалозі з ведучою Лесею Нікітюк співачка згадала, як починалася кар'єра Тіни Кароль. Виявилося, що вона довгий час безуспішно намагалася потрапити на шоу "Шанс", проте Ігор Кондратюк тричі наполегливо не пропускав її через "Караоке на Майдані". Наталю обурила така поведінка продюсера, адже вона відразу помітила талант Тіни.

відео дня
Ігор Кондратюк
Ігор Кондратюк - стосунки з Тіною Кароль / Скріншот YouTube

"Я його мало не вбила, коли побачила її на цьому... і мені хтось каже: "Так це дівчинка тричі на "Караоке на Майдані" намагалася". Я думала, що я просто його перегризу. Я кажу: "Ти що? Як ти міг не побачити таку дівчинку?", - розповіла Могилевська.

Співачка зізналася, що стала свідком цілої епохи українського шоу-бізнесу. Як виявилося, зв'язки із зірками у її сім'ї були ще до народження Наталії.

Як виглядала Наталія Могилевська
Наталя Могилевська захистила Тіну Кароль / фото: instagram.com, Наталя Могилевська

"Я пам'ятаю все. На моїх очах... я застала... Зараз знову буду плакати. Просто. Я жила в родині Рибчинського. Це — геній. Я знаю Ніну Матвієнко дуже близько, і мій дід був викладачем української мови для Рибчинського, для Ніни", — поділилася артистка.

Наталія Могилевська
Наталія Могилевська / інфографіка: Главред

Про особу: Наталія Могилевська

Наталія Олексіївна Могилевська — українська співачка, автор-виконавець, композитор, актриса і телеведуча, продюсер. Народна артистка України (2004).

