Популярна російська актриса загинула з дочкою в ДТП

Олена Кюпелі
7 березня 2026, 11:51
У момент ДТП в машині перебувала 15-річна дочка Катерини Еліна - вона померла в швидкій.
Актриса загинула разом із дочкою
Актриса загинула разом із дочкою / Колаж Главред, фото Стархіт

Коротко:

  • Чим прославилася актриса
  • Що сталося з нею в дорозі

Популярна російська актриса серіалів "Скліфосовський", "СашаТаня" та багатьох інших Катерина Ведунова загинула в ДТП 4 березня.

Як повідомляють російські пропагандисти, в момент ДТП в машині перебувала 15-річна дочка Катерини Еліна, яка теж стала жертвою аварії.

Автокатастрофа сталася недалеко від російського міста Саранськ. Актриса разом з дочкою їхали в машині, за кермом якої був літній чоловік. Вони прямували до терористичної Москви.

Загинула російська актриса
Загинула російська актриса / Фото АіФ

"ДТП зі смертельним результатом зареєстровано 4 березня пізно ввечері в Зубово-Полянському районі на 439 км ФАД М-5. За попередніми даними, 77-річний водій автомобіля "Рено Флуенс", що їхав у бік Москви, не впорався з керуванням. Виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем "Луїдор", що їхав у бік Пензи. Пасажирка "Рено Флуенс", 45-річна Катерина Ведунова, померла на місці ДТП до приїзду швидкої медичної допомоги, її 15-річна дочка померла в лікарні", — передає джерело, зазначаючи, що літній водій вижив.

Ведунова має 11 ролей у кіно та серіалах — "СашаТаня", "Скліфосовський", "Скліф", "Батьківське право", "Годунов". В основному, жінка знімалася в епізодах.

Відзначимо, як повідомляв Главред, український співак Melovin, який нещодавно повідомив про розрив заручин з військовим парамедиком Петром Злотей, потрапив у неприємний інцидент під час виконання пісні.

Також раніше російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, провів тренування з сайклінгу ( заняття на велотренажері під музику - ред.), де зганьбився своїм зовнішнім виглядом.

Про особу: Катерина Ведунова

Катерина Ведунова - має 11 ролей у кіно та серіалах - "СашаТаня", "Скліфосовський", "Скліф", "Батьківське право", "Годунов". В основному, жінка знімалася в епізодах. Працювала в Балаковському драматичному театрі. Потім була актрисою Театру МСХТ.

