Хвиля тепла до +16 вривається на Львівщину: якою буде погода 8 березня

У неділю, 8 березня, погоду на Львівщині визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. День обіцяє бути сонячним та по-справжньому теплим. Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.
В останній день тижня на Львівщині очікується малохмарна погода без опадів. Синоптики прогнозують спокійний південно-східний вітер зі швидкістю 3-8 м/с.
Температура в області вночі коливатиметься від 4° морозу до 1° тепла. Проте вже вдень сонце прогріє повітря до комфортних 11-16° тепла. Водіїв та пішоходів попереджають про слабкий туман, який можливий у нічні та ранкові години.
Погода у Львові 8 березня
У Львові неділя мине під чистим небом. Нічна температура повітря становитиме 1-3° морозу, тож на дорогах місцями може бути слизько. Вдень місто наповниться весняним теплом - стовпчики термометрів піднімуться до 13-15° тепла.
Якою буде погода в Україні 8 березня - прогноз
У неділю, 8 березня, в Україні очікується погода без опадів і з проясненнями, повідомила начальниця відділу взаємодії із ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха. За її словами, з 7 березня поле підвищеного тиску посилить свій вплив, що забезпечить стабільну та сонячну погоду і 8 березня.
Температура вночі коливатиметься від -1 до -6°С, вдень у більшості регіонів повітря прогріється до +5…+11°С, на заході до +15°С. Наступний тиждень обіцяє бути комфортним і сонячним, без різких коливань температури.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, 7-8 березня в Україні очікується суха та малохмарна весняна погода. Вдень температура підніметься до +5…+10°, на заході до +11…+13°, що на 2-5° вище норми.
Також 7 березня у Тернопільській області прогнозують ясну погоду, проте вночі та вранці на дорогах можливі ожеледиця та слизькі ділянки. Температура вночі становитиме -3…+2°, а вдень +8…+13°.
Синоптики також попереджають про ризик підтоплень в Україні 5-8 березня через весняну повінь. На річках у Вінницькій, Черкаській, Одеській, Миколаївській та Волинській областях очікується підйом води з можливим виходом на заплаву та частковим обтопленням окремих вулиць.
Про джерело: Львівський регіональний центр з гідрометеорології
Львівський регіональний центр з гідрометеорології - державна установа, яка здійснює спостереження, прогнозування та аналіз метеорологічних, гідрологічних та кліматичних явищ на території Львівської області. Центр готує прогнози погоди, попередження про небезпечні метеорологічні явища, контролює стан річок і водосховищ, а також надає інформаційну підтримку органам влади, комунальним службам та населенню.
