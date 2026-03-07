"Дуже страшно було": відома ведуча під обстрілами вирвалася з Дубая

Валерія Крук розповіла про екстремальну евакуацію з Дубая.

Відома модель і ведуча Валерія Крук розповіла про свою екстремальну евакуацію з Дубая, який обстрілює Іран. В Instagram вона розповіла про найстрашніший політ у її житті.

За словами Крук, її виліт з ОАЕ міг зірватися двічі. Кілька разів на шляху до літака відбувалися обстріли. Коли літак нарешті злетів, екіпаж намагався уникати небезпечних зон, проте ведуча відчувала сильний страх.

"Я зібралася і помчала в аеропорт. Вилітали ми дуже весело. Пройшли реєстрацію, все інше, сидимо в зоні очікування літака, починається обстріл. Всіх евакуюють в таку зону в аеропорту під окремою стелею. Обстріл закінчився, нас повернули знову на посадку. Коли ми їхали в автобусі до літака - починається другий обстріл. Нам дали коридор. Політ був ще той! Дуже страшно було летіти. Хоча літак облітав небезпечні зони, але не всі. Я нервувала, але все добре", - поділилася Валерія.

Модель розповіла, що їй вдалося вилетіти з ОАЕ завдяки допомозі друзів, які володіють туристичною фірмою. Вони самі запропонували допомогу знаменитості.

"Все вирішилося швидко і несподівано. Я вже в Болгарії. Прилетіла вночі. Хочу поділитися тим, як я виїхала. Я вкотре вдячна Богу за своїх друзів, за людей, яких зустрічаю в житті. Саме друзі допомогли мені вилетіти. У моїх друзів є туристична компанія. Я не зверталася до них, але вони самі мені написали", — подякувала їм Крук.

Про персону: Валерія Крук Валерія Крук — популярна українська теле- і радіоведуча, модель і нутриціолог, відомо з її Instagram. Широку популярність здобула як обличчя музичних каналів (зокрема "М1"). Сьогодні вона активно розвиває блог, присвячений спорту і здоровому способу життя, ділячись експертними порадами щодо правильного харчування і догляду за собою. У світській хроніці ім'я Валерії часто згадується в контексті її минулих гучних романів, найобговорюванішим з яких був з зіркою київського "Динамо" Артемом Мілевським.

