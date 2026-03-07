Що не можна робити у свято 8 березня: суворі прикмети та заборони

Що можна робити 8 березня. Прикмети, які вбережуть від біди та неприємностей.

Що не можна робити 8 березня / фото: pomisna.info

Що можна дізнатися:

Що означає, якщо в цей день туман

Що не можна робити в цей день

Чим потрібно вмиватися 8 березня

8 березня церква вшановує пам'ять святого преподобного сповідника Теофілакта. Як повідомляє Главред, він з ранніх років служив Богу. Він вступив до одного з монастирів Малої Азії, де глибоко молився, був смиренним і дисциплінованим.

Пізніше він був висвячений на єпископа Нікомедійського. Він доглядав за сиротами і нужденними, намагався зберегти єдність Церкви. Однак він жив у часи гонінь на християн.

Одного разу його спробували змусити зректися віри, але Теофілакт стояв на своєму і залишився відданим Христу. Його жорстоко катували, але не змогли зламати дух.

Що можна робити 8 березня

У цей день потрібно помолитися. У святих просили здоров'я і миру.

У цей день потрібно допомогти нужденним. Вважається, що тоді в життя прийде щастя і достаток.

Що не можна робити 8 березня

1. Не можна 8 березня починати нову справу. Це не принесе успіху.

2. Не можна 8 березня брати гроші в борг. Вважається, що тоді будуть фінансові проблеми.

3. Не можна 8 березня подорожувати. Предки вірили, що може статися біда.

Прикмети 8 березня

Якщо в цей день туман, то весна буде теплою.

Якщо в цей день дме північний вітер, то травень буде холодним.

Якщо в цей день дме південний вітер, то скоро настане потепління.

Якщо в цей день мороз, то літо буде пізнім.

