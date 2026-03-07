Що не можна робити у свято 8 березня: суворі прикмети та заборони

Що можна дізнатися:
- Що означає, якщо в цей день туман
- Що не можна робити в цей день
- Чим потрібно вмиватися 8 березня
8 березня церква вшановує пам'ять святого преподобного сповідника Теофілакта. Як повідомляє Главред, він з ранніх років служив Богу. Він вступив до одного з монастирів Малої Азії, де глибоко молився, був смиренним і дисциплінованим.
Пізніше він був висвячений на єпископа Нікомедійського. Він доглядав за сиротами і нужденними, намагався зберегти єдність Церкви. Однак він жив у часи гонінь на християн.
Одного разу його спробували змусити зректися віри, але Теофілакт стояв на своєму і залишився відданим Христу. Його жорстоко катували, але не змогли зламати дух.
Що можна робити 8 березня
- У цей день потрібно помолитися. У святих просили здоров'я і миру.
- У цей день потрібно допомогти нужденним. Вважається, що тоді в життя прийде щастя і достаток.
Що не можна робити 8 березня
1. Не можна 8 березня починати нову справу. Це не принесе успіху.
2. Не можна 8 березня брати гроші в борг. Вважається, що тоді будуть фінансові проблеми.
3. Не можна 8 березня подорожувати. Предки вірили, що може статися біда.
Прикмети 8 березня
- Якщо в цей день туман, то весна буде теплою.
- Якщо в цей день дме північний вітер, то травень буде холодним.
- Якщо в цей день дме південний вітер, то скоро настане потепління.
- Якщо в цей день мороз, то літо буде пізнім.
Що варто враховувати читачеві
Цей матеріал має ознайомлювальний характер, його не слід сприймати як вказівку до дії або абсолютну істину. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, феншуй і нумерологія не є академічними науками, їх положення і твердження не можна перевірити або підтвердити науковими методами. Це ж стосується різних тестів, характеристики людини за ім'ям і подібного. Крім того, прогнози і гороскопи не завжди збуваються, а збіги можуть бути випадковими.
