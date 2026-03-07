Росія завдала удару по Харкову новим типом ракет: подробиці нічної атаки

РФ завдала ракетного удару по Харкову новою ракетою "Изделие-30". Ракета влучила в житловий будинок, є загиблі та поранені. Під завалами можуть залишатися люди.

Росія завдала удару по Харкову новим типом ракет / Колаж Главред, фото: Офіс Генерального прокурора

Ви дізнаєтеся:

Що сталося в Харкові під час нічної атаки

Чим небезпечна нова ракета, про яку розповіла розвідка

Що експерт каже про незвичайну потужність удару

В ніч на 7 березня російські війська завдали ракетного удару по Харкову. За даними слідства, атака сталася близько 01:35, коли ракета влучила в п'ятиповерховий житловий будинок у Київському районі міста. Удар припав на житлову забудову, через що один із під'їздів виявився повністю зруйнованим з першого по п'ятий поверх.

Станом на ранок відомо про сім загиблих, серед яких двоє дітей. Ще десять осіб отримали поранення, в тому числі троє дітей. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

РФ атакувала Харків

Рятувальники продовжують розбирати завали, оскільки під уламками можуть залишатися люди. Пошуково-рятувальна операція триває, а дані про наслідки атаки ще уточнюються.

Крім самого будинку, удар спричинив масштабні руйнування і навколо місця влучання. Пошкоджено сусідні будівлі та об'єкти цивільної інфраструктури. Російська атака знову припала на мирних жителів, а не на військові цілі.

Удар спричинив масштабні руйнування навколо місця влучання / Фото: Офіс Генерального прокурора

За фактом удару Харківська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за статтею про військовий злочин, що спричинив загибель людей. Слідчі документують наслідки обстрілу і збирають докази чергової атаки РФ на цивільне населення України.

За попередньою інформацією, війська РФ завдали удару по будинку ракетою "Изделие-30".

ГУР розповіло про нову ракету

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило інформацію про нову російську крилату ракету під назвою "Изделие-30", яку РФ вже застосовує проти України. За даними розвідки, саме такий тип озброєння міг бути використаний під час удару по Харкову.

Повідомляється, що ракета має розмах крил близько трьох метрів, а її бойова частина досягає 800 кілограмів. Дальність ураження становить не менше 1500 кілометрів, що робить цю зброю особливо небезпечною для ударів по українських містах, що знаходяться далеко від лінії фронту.

Перші випадки використання цієї ракети, за даними ГУР, були зафіксовані ще наприкінці минулого року.

Ракета має розмах крил близько трьох метрів, а її бойова частина досягає 800 кілограмів / Фото: Головне управління розвідки МО України

Розробником ракети називають дослідно-конструкторське бюро "Звезда", яке входить до складу корпорації "Тактического ракетного вооружения". Українська розвідка зазначає, що частина технічних рішень у цій розробці уніфікована з іншими зразками російської зброї. Йдеться, зокрема, про елементи, схожі з тими, що застосовуються в ракетах Х-35У, Х-101, Х-55 і Х-555.

Окрему увагу ГУР приділило системі навігації ракети. За даними розвідки, вперше в російських крилатих ракетах була об'єднана система двох різних виробників. До складу навігаційного комплексу входять захищений від перешкод супутниковий приймач "Комета-12", а також приймально-обчислювальний блок, створений на базі NAVIS NR9.

Для інтеграції цих елементів використовується спеціальний блок сполучення виробництва "Темп-Авиа". Саме це підприємство, за даними ГУР, також виробляє польотні контролери для керованих авіаційних бомб. У розвідці також підкреслили, що в навігаційній системі ракети містяться іноземні комплектуючі, зокрема з США, Швейцарії, Китаю та Нідерландів.

Думка експерта

Про ймовірне застосування нової ракети під час нічної атаки на Харків розповів в ефірі телеканалу "Київ24" шеф-редактор видання "Думка" Юрій Ларін.

Він зазначив, що в місті попередньо зафіксували три ракетні удари. Один із під'їздів житлового будинку був повністю знищений, а сусідня будівля отримала серйозні пошкодження. За його словами, масштаб руйнувань дозволяє припустити використання саме ракети типу "Изделие-30".

Атака на Харків вночі 7 березня / Фото: ДСНС у Харківській області

Ларін підкреслив, що велика потужність бойової частини могла стати головною причиною настільки важких наслідків. За його словами, мова йде про ракету із зарядом вагою 800 кілограмів, тому удар спричинив не тільки пряме руйнування будинку, а й значне пошкодження навколишньої забудови.

В результаті нічного обстрілу в Харкові, за озвученими даними, було пошкоджено 19 житлових будинків, а також школа і об'єкт критичної інфраструктури. Крім того, в будівлях вибито понад 850 вікон, зруйновано понад 200 балконів, пошкоджено покрівлі. Все це, на думку експерта, свідчить про застосування особливо потужного виду озброєння.

Удари РФ по Україні - останні новини

Раніше Главред писав про те, що в ніч на 7 березня російські окупанти атакували Україну десятками дронів. Також повідомлялося про запуск ракет, зокрема "Калібрів" з Чорного моря і "Цирконів" з Криму.

Також повідомлялося про те, що у Харкові балістична ракета влучила у п’ятиповерховий житловий будинок у Київському районі, спричинивши масштабні руйнування та пожежу. Як повідомив мер міста Ігор Терехов, внаслідок атаки загинули щонайменше семеро людей, серед них діти.

Раніше російські окупаційні війська атакували БПЛА один із пасажирських поїздів в Миколаєві. Внаслідок удару почалась пожежа, є поранений.

Про джерело: Офіс Генерального прокурора Офіс Генерального прокурора - вищий орган прокуратури України, який організовує і координує діяльність всіх органів прокуратури і виконує інші функції відповідно до закону, пише Вікіпедія.

