Росія змінила тактику ударів по Україні - для яких міст загроза тепер найбільша

РФ зосередилась на ударах на прифронтових регіонах у межах 100–120 км від лінії бойових дій, не всі області виявились готовими до цього, вказує експерт.

Удари по Україні - для яких міст загроза найбільша / Колаж: Главред, фото: Міноборони України, alerts in ua

Росія змінила тактику ударів по енергооб'єктах України

Під ударом опиняються цілі в межах 100-120 км від лінії бойових дій

Є області, які виявились не готові до ворожих атак

Останнім часом Росія змінила тактику ударів по Україні. Тепер замість масованих атак по багатьох містах одночасно тепер основний вогонь концентрується на одному конкретному населеному пункті. Про те, наскільки українські міста здатні витримати такі удари, в інтерв'ю Главреду розповів директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

Він зазначив, що масштабні атаки загальнонаціонального рівня припинилися, оскільки не дали очікуваних результатів. Завдяки укріпленню захисту високовольтних підстанцій "Укренерго" та енергогенеруючих об’єктів Росія вже не може досягти стратегічних наслідків. Попри те, що не всі об’єкти повністю захищені, більшість ушкоджень ліквідовується за кілька годин, а енергосистема швидко відновлює роботу або обходить пошкоджені ділянки, тож споживачі часто навіть не помічають наслідків атак.

"Що зробили росіяни? Вони переорієнтувалися на удари в смузі шириною переважно 100-120 км від лінії бойового зіткнення і державного кордону. У цих регіонах вони завдають ударів по всіх елементах критичної інфраструктури. Якщо раніше росіяни умовно намагалися відключити світло у двох мільйонів українців, то тепер прагнуть, хоча б, у 60 тисяч", - вказує він.

Харченко зауважив, що попри якісну підготовку на національному рівні, де було враховано попередній досвід і досягнуто значного прогресу, ситуація в регіонах залишається неоднорідною. За даними "Укренерго", наразі половина високовольтних об’єктів уже має другий рівень захисту, а решту планують укріпити протягом перших кварталів 2026 року — це вважається дуже хорошим показником.

Експерт вказує на те, що частина об’єктів генерації також уже захищена, що є позитивною тенденцією. Водночас у деяких регіонах підготовка була проведена належним чином, зокрема, створені запаси обладнання, сформовані аварійні бригади та розроблені плани дій, завдяки чому після атак енергетики швидко відновлюють постачання без паніки та злагоджено.

"Однак є області, де ми виявилися відверто не готові. Саме туди зараз і направляють більшість ударів. По суті росіяни знайшли зони, де розподільні мережі взагалі незахищені. Тобто, на жаль, підстанції 110 кВ і 35 кВ - фактично не мають ніякого захисту", - додає він.

Дивіться відео інтервʼю Олександра Харченка Главреду про наслідки російських ударів по енергетиці та проходженні зими:

Харченко вказує на те, що Росія продовжує інтенсивно бити по Харкову, Сумам і Охтирці — регіонах, які зазнають постійних обстрілів. Там підготовка була серйозною, але через безперервні атаки необхідні додаткові ресурси для ефективної протидії.

"Незважаючи на все, я помірковано, але оптимістично оцінюю ситуацію на національному рівні. Не думаю, що росіянам вдасться викликати масштабні національні блекаути або створити критичну ситуацію загальнодержавного масштабу. Ми занадто добре знаємо, як цьому протидіяти. А ось на регіональному рівні, на жаль, в певних регіонах проблеми залишаються істотними. Хороша новина в тому, що уряд вже виділив додаткові ресурси - будуть посилювати захист, формувати резерви обладнання, зміцнювати енергетичну інфраструктуру. Погана - що це почали робити тільки зараз, а не ще в квітні-червні, коли це треба було робити. Але де знаходимося, там і знаходимося", - резюмує він.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Які області стануть ціллю російських атак - думка експерта

Як писав Главред, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" та експерт із міжнародних енергетичних питань і безпеки Михайло Гончар розповів, чого варто очікувати українській енергосистемі восени й узимку, а також чи є ризик нових блекаутів.

За словами експерта, Росія змінила підхід до атак на енергетичну інфраструктуру України. Якщо три роки тому окупанти намагалися масово знищити великі підстанції по всій країні, щоб спричинити масштабний блекаут і соціальний вибух, то нині ця стратегія не працює. Влітку 2024 року ворог намагався повторити подібну тактику, однак безрезультатно.

Тепер Росія зосередилася на ударах по локальних енергетичних об’єктах у прикордонних та прифронтових областях — Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій. На думку Гончара, це пов’язано з тим, що об’єкти "Укренерго" нині добре укріплені, а більшість пошкоджених раніше потужностей уже відновлено.

"Росіяни зрозуміли, що, витрачаючи більше ударних засобів, вони все одно не досягнуть ефекту. Тому вони почали діяти іншим способом. Обленерго мало працювали над захистом своїх об'єктів, тому Росія почала бити туди, де не захищено або слабо захищено", - вважає Гончар.

Удари по енергетиці - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, через складні погодні умови ефективність роботи української ППО під час масованої російської атаки була знижена. Президент Володимир Зеленський повідомив, що в ніч на 10 жовтня головний удар ворога був спрямований на чотири регіони України.

За словами мера Києва Віталія Кличка, нова масована атака окупантів на столицю може статися вже найближчими днями.

Крім того, 9 жовтня російські війська знову вдарили по енергетичному об’єкту компанії ДТЕК. Цього разу під обстріл потрапила інфраструктура в Одеській області, повідомили у пресслужбі компанії.

