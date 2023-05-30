'Росіяни вели наступ на трьох напрямках': Маляр розповіла про ситуацію на фронті

На Бахмутському напрямку окупанти продовжують обстріли та завдають авіаударів.

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Окупанти вели наступ на трьох напрямках / колаж: Главред, фото: 28 ОМБр, Міноборони

Російські війська країни-агресорки Росії за добу не просунулись на жодному напрямку, де намагалися йти в наступ. Українські військові контролюють південно-західні околиці Бахмута.

"Схід - епіцентр бойових дій. Ворог не полишає мету захопити Донецьку та Луганську області. Інтенсивність наступальних дій ворога протягом доби дещо знижена. Натомість зберігається інтенсивність артобстрілів та авіаційних ударів. На Мар’їнському напрямку протягом доби наші захисники відбили 12 атак противника в районі міста Мар’їнка. На Бахмутському напрямку противник наступальних дій наразі не проводить", - про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр в Telegram.

Маляр також наголосила, що на Бахмутському напрямку окупанти продовжують вести обстріли та завдають авіаударів.Також там триває заміна та перегрупування ворожих військ.

На півночі та півдні передмістя Бахмута вже декілька днів просування не здійснюється, оскільки рух українських військ призупинено для виконання інших військових задач.

Дивіться відео, як Бахмут став пасткою для окупантів:

Ситуаці в Бахмуті

Нагадаємо, що Маляр розповіла про ситуацію в Бахмуті, що ЗСУ серйозно просуваються. Противник стягнув у Бахмут більшу частину своїх резервів і значно посилив угруповання, але українські військові всі атаки відбивають.

Бійці ЗСУ тримаються на південному заході Бахмута і продовжують битися. У Бахмуті критична ситуація, йдуть важкі бої, сили оборони України тримають оборону в районі літака.

Військовий експерт пояснив, яке головне завдання у ЗСУ в Бахмуті. ЗСУ вкрай важливо влаштувати силам окупантів у Бахмуті "мішок" і тримати їх у ньому якомога довше.

ЗСУ окупантів обходять з флангів та продовжують йти вперед на Бахмутському напрямку. Оборона Бахмута як міста свою військову місію повністю виконала, пояснила Ганна Маляр.

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