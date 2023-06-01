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Кадиров боїться кидати свої сили в Україну для наступу замість "вагнерівців" - ISW

Анна Ярославська
1 червня 2023, 07:52 оновлено 1 червня, 08:02
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"Кадирівці" не брали участь у високоінтенсивних бойових діях в Україні майже рік. В основному, вони діяли в тилу.
Рамзан Кадиров
Рамзан Кадиров ймовірно отримав від Кремля наказ розпочати наступальні операції в Україні / Колаж: Главред, фото: скріншот

Щоб продовжити наступ, Кремль вирішив кинути в Україну на заміну найманцям ПВК "Вагнер" підрозділи Рамзана Кадирова. При цьому сам глава Чечні не наважується задіяти свої сили для таких операцій. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни.

Аналітики ISW зазначають, що Кадиров, ймовірно, отримав від Кремля наказ розпочати наступальні операції в Україні після виведення "вагнерівців" з Бахмута.

31 травня він заявив, що чеченські сили отримали новий наказ і взяли на себе відповідальність за лінію фронту в Донецькій області України. Також Кадиров розповів, що його підрозділам необхідно почати "активні бойові дії" і "звільнити низку населених пунктів".

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За словами Кадирова, чеченський загін спеціального призначення "Ахмат"(спецназ) і полк спеціального призначення "Північ-Ахмат" перекинуто на Мар'їнський напрямок на південний захід від Донецька.

У Міноборони РФ також заявили, що штурмові загони 5-ї окремої мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу і спецназу "Ахмат" вели наступальні дії на Мар'їнському напрямку.

Кадиров зазначив, що російське військове командування наказало Росгвардії та "ахматівцям" почати наступальні дії вздовж лінії фронту, а також у Запорізькій і Херсонській областях.

Експерти ISW зазначають, що поки не виявили ознак чеченських наступальних операцій в Запорізький і Херсонській областях.

Зазначається, що чеченські сили не брали участь у високоінтенсивних бойових діях в Україні майже рік. Так, чеченські сили в основному діяли в тилу після участі в штурмах Маріуполя, Сєвєродонецька і Лисичанська, за винятком деяких наступальних дій в районі Білогорівки Луганської області.

"Кадирівці" в основному діяли в якості поліцейських сил в тилу на окупованих територіях півдня України та проводили локальні бойові розвідувальні операції в Запорізькій області.

Кадиров стверджував, що 3300 військовослужбовців полку "Північ-Ахмат" перебували в Чечні станом на 8 травня. За оцінкою ISW, він, можливо, консервував свої сили, а не відправляв їх на передову.

"Обмежена участь чеченських підрозділів на передовій поряд з упором Кадирова на вербування може свідчити про те, що Кадиров не наважується задіяти свої сили для проведення наступальних операцій в Україні попри свої ультранаціоналістичні наративи", - йдеться у звіті.

Вихід ПВК "Вагнер" з Бахмута

25 травня ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що почалося виведення його найманців з Бахмута Донецької області. За його словами, до 1 червня підрозділи вийдуть з міста в тилові райони.

20 травня засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що його найманці нібито повністю захопили Бахмут. Потім він раптом заговорив про виведення "вагнерівців" з міста.

За його словами, після виходу "вагнерівців" з Бахмута їх позиції займуть російські солдати, підпорядковані Міністерству оборони країни-агресора.

Тим часом президент Володимир Зеленський спростував інформацію про падіння Бахмута.

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов вважає, що попри заяви ватажка приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина про вихід його бойовиків з Бахмута 25 травня, "вагнерівцям" не дадуть вийти з міста.

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