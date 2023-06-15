Успіх у контрнаступі дасть Києву сильні позиції на переговорах - Столтенберг

Поки що російський диктатор Володимир Путін не готовий до миру, але, ймовірно, контрнаступ сил оборони України змінить ситуацію.

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Єнс Столтенберг вважає, що успіх ЗСУ дасть Києву сильні позиції на переговорах / Колаж: Главред, фото: УНІАН, фото: 36-та ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського

Якщо Україна досягне успіху в контрнаступі, то Київ матиме сильніші позиції на переговорах з країною-агресором РФ. Поки що російський диктатор Володимир Путін не готовий до переговорів і миру. Таку думку озвучив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг перед зустріччю у форматі Рамштайн 15 червня.

За його словами, коли кремлівський диктатор зрозуміє, що не може виграти війну на полі битви, ймовірно, він захоче сісти за стіл переговорів.

"Ми не бачимо жодної готовності з боку Путіна, що він готовий до переговорів і миру. Звичайно, Україна матиме сильніші позиції за столом переговорів, якщо доб'ється більшого успіху в контрнаступі. І, можливо, на певному етапі Путін зрозуміє, що він не може виграти цю війну на полі битви, і він вирішить, що потрібно сісти за стіл переговорів", - сказав Столтенберг.

При цьому поки що невідомо, коли Україна та Росія можуть почати переговори.

Генсек підкреслив, що мета НАТО - допомогти Україні у звільненні територій.

"Але якщо ми хочемо миру, нам необхідно постійно надавати військову підтримку Україні. Адже це єдиний шлях до того, щоб Україна продовжила звільняти свої території. А також для того, щоб послати чіткий меседж Москві, що Росія не виграє на полі битви", - підкреслив генсек Альянсу.

Контрнаступ ЗСУ

или оборони України почали контрнаступальні дії на фронті. Однак швидких результатів на передовій чекати не варто - для звільнення всіх захоплених російськими окупантами міст може знадобиться "багато місяців". Про це заявив заступник голови ОП Ігор Жовква.

Тим часом сили оборони звільнили низку населених пунктів. 12 червня заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що за минулий тиждень в ході проведення наступальної операції в Донецькому й Таврійському операційних районах просування військ наступального угруповання склало 6,5 км, площа території, взятої під контроль, склала 90 кв. км. Звільнено 7 населених пунктів: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожове, Макарівка, Благодатне.

Ексрадник глави Офісу президента, військовий експерт Олексій Арестович заявив, що Збройні Сили України здійснили прорив російського фронту на тактичну глибину на одному з напрямків. Але місце головного удару досі не визначено.

Дивіться відео про звільнення Сторожового:

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