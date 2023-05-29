РФ піде в новий наступ найближчими місяцями - Боррель

Жозеп Боррель переконаний, що Путін не сяде за стіл переговорів на даному етапі війни.

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Російські окупанти можуть піти в наступ найближчими місяцями / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Російські окупанти можуть піти в новий наступ вже в найближчі місяці. У РФ ще є сили і ворога не потрібно недооцінювати. Про це заявив високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель, повідомляє La Vanguardia.

Він переконаний, що Путін не піде на переговори, поки не зрозуміє, що у Росії немає шансів виграти війну. І його не бентежать величезні втрати російських окупантів.

"Вона (Росія - Главред) все ще має силу, ми не повинні її недооцінювати ... Він (Путін - Главред) спробував одного разу і не досяг успіху", - сказав Боррель.

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Водночас Боррель не вірить в тій, що влітку на українському фронті може розвинутися оптимістичний сценарій.

"Я не налаштований оптимістично щодо того, що станеться в Україні цього літа", – сказав Боррель.

Контрнаступ ВСУ

Нагадаємо, що Подоляк повідомив, що армія України почала контрнаступ. Україна використовуватиме озброєння Заходу для ударів по позиціях окупантів Росії у Криму і на Донбасі, сказав радник глави ОП Михайло Подоляк.

У ЗСУ розповіли про новий "сюрприз" для окупантів під Бахмутом. Водночас він наголосив на тому, що ситуація в Бахмуті залишається складною, адже окупанти застосовують велику кількість артилерії. Окупанти вже дізналися про один "сюрприз" від ЗСУ.

Україна отримала все для початку контрнаступу. Сполучені Штати готові підтримати навчання пілотів повітряних сил ЗСУ на винищувачах F-16, сказав радник Байдена з питань нацбезпеки Джон Салліван.

"Вагнерівці" залізли в Бахмут, як щурі до мишоловки. Використовуючи принцип активної оборони, бійці ЗСУ вдаються до контрнаступальних дій на деяких напрямках під Бахмутом.

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