Росія втратила в боях тисячу танків, а ще 500 захопили ЗСУ - CNN

Росія вже втратила як мінімум 1000 своїх танків у війні проти України, ще понад 500 одиниць техніки захопили ЗСУ, повідомляє CNN.

79 одиниць бронетехніки росіян сильно пошкоджені, а 65 – кинуті на поле бою, повідомляє CNN / Колаж фото УНІАН і Генштаб ЗСУ

З 24 лютого, дня повномасштабного вторгнення в Україну країна-агресор, РФ, втратила в боях з ЗСУ як мінімум тисячу своїх танків, а ще понад 500 екземплярів бронетехніки захопили українські бійці. Про це повідомляє CNN з посиланням на дані моніторингової групи Oryx.

За їхньою інформацією, 79 одиниць бронетехніки ворогів були сильно пошкоджені, а 65 – кинуті на поле бою.

Як говорить військовий аналітик Oryx Якуб Яновський, спостерігачі фіксують тільки ті втрати російської техніки, які можуть підтвердити візуально. При цьому, реальна кількість підбитих російських танків може становити близько 2 тисяч.

"Росія почала війну з приблизно 3000 діючих танків, так що є велика ймовірність, що Росія втратила близько половини своїх придатних до експлуатації танків", — зазначив він.

До слова, У Генштабі ЗСУ називають дещо іншу, більшу, кількість втрачених окупантами танків. За даними українських офіцерів, з початку повномасштабної війни РФ вже втратила в Україні 3255 танків.

Новий наступ РФ в Україні

Росія готується до масштабному наступу у найближчі дні і тижні. У російського диктатора Володимира Путіна є перевага в чисельності військ, тому варто готуватися до того, що окупанти можуть захопити ще частину України. Про це йдеться в статті командира піхоти у відставці полковника Річарда Кемпа для The Telegraph.

Британське видання Financial Times з посиланням на неназваного радника ВСУ також писало, що Росія планує почати нове масштабне наступ протягом наступних 10 днів. Агресор має намір почати наступ до того, як Україна отримає Західні танки і озброєння.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що російське військове командування поспішає почати новий великий наступ для захоплення Донецької області, при цьому не маючи достатньої бойової потужності, і ставить нереалістичні терміни.

Як пізніше писало видання Foreign Policy з посиланням на українського військового чиновника, РФ вже підготувала 1800 танків, 3950 бронемашин, 2700 артилерійських систем, 810 реактивних систем залпового вогню радянських часів, таких як "Град" і "Смерч", 400 винищувачів і 300 вертольотів, готових до нової хвилі атак".

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