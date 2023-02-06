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Мета – окупація Донбасу: РФ готує масштабний наступ, ЗМІ назвали терміни

6 лютого 2023, 06:31
Київ отримав "дуже надійні дані розвідки" про намір РФ почати новий наступ. Метою російського наступу називають окупацію всього Донбасу.
ВСУ, війна, українські військові
РФ готує масштабний наступ у найближчі 10 днів - ЗМІ / 128-а окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Росія планує почати новий масштабний наступ упродовж наступних 10 днів. Агресор має намір почати наступ до того, як Україна отримає західні танки і озброєння. Про це пише британське видання Financial Times з посиланням на неназваного радника ЗСУ.

Як пише видання, Київ отримав "дуже надійні дані розвідки" про намір РФ почати новий наступ. Метою російського наступу FT називає окупацію всього Донбасу.

Наступ російської армії може початися в районах міст Кремінна і Лиман, де ворог вже кілька тижнів концентрує великі сили.

Крім того, FT зазначає, що Кремль нарощує свої війська на півдні Донецької області, перекидаючи додаткові сили в населені пункти навколо Маріуполя.

Анонімний радник ЗСУ також повідомив FT, що наступ росіян, ймовірно, очолять елітні підрозділи.

"Це справжні механізовані бригади, навіть якщо вони менш боєздатні, ніж були на початку війни. Вони посилили повітряно-десантні та морські підрозділи. Це не водії автобусів і шкільні вчителі", – розповів він.

Плани Путіна щодо України

2 лютого представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк заявив, що господар Кремля дав наказ своїм військам повністю захопити всі райони Донецької та Луганської областей до березня. Фіксуються ознаки масованого наступу росіян на сході України.

Тим часом президент Росії Володимир Путін 2 лютого несподівано заявив, що на сьогодні завдання на війні в Україні - це "збереження Росії".

Військовий оглядач Олексій Арестович вважає, що Росія в березні-квітні може піти в масштабний наступ. На його думку, мова йде не про атаку для "перемоги", а про "поліпшення" становища окупаційних військ перед переговорами з Україною, які Кремль хотів би провести в травні.

В Інституті вивчення війни вважають, що Путін переоцінив можливості російських збройних сил. Аналітики не виявили жодних доказів того, що окупанти відновили достатню бойову міць, щоб виконати наказ президента РФ - завдати поразки ЗСУ на сході України та захопити понад 11 300 квадратних кілометрів неокупованої Донецької області до березня.

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