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Великий наступ приречений на провал, у РФ немає достатньої бойової потужності - ISW

8 лютого 2023, 07:24
Москва намагалася розпочати велику наступальну операцію з початку січня 2023 року, але змогла захопити лише кілька сотень метрів території на тиждень.
Військові РФ, танк
Росія навряд чи наростить бойову міць, необхідну для істотного впливу на результат війни / Фото t.me/mod_russia

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що російське військове командування поспішає почати новий великий наступ для захоплення Донецької області, при цьому не маючи достатньої бойової потужності, та ставить нереалістичні терміни. Про це йдеться у свіжому звіті ISW.

Згідно з оцінкою Міністерства оборони Великої Британії, Москва намагалася почати велику наступальну операцію з початку січня 2023 року, але змогла захопити всього кілька сотень метрів території на тиждень. Такі повільні темпи пояснюються нестачею боєприпасів в РФ і нестачею маневрених підрозділів, необхідних для успішного та швидкого наступу.

Експерти вважають, що Росія навряд чи наростить бойову міць, необхідну для істотного впливу на результат війни.

"Російське керівництво знову планує рішучий наступ на основі помилкових припущень щодо своїх військових можливостей і не має бойової потужності, необхідної для підтримки більше однієї великої наступальної операції", - йдеться у повідомленні ISW.

При цьому наближається весна, а цей час непридатний для маневреної війни, додали в Інституті вивчення війни.

Новий наступ окупантів

Росія планує почати нове масштабний наступ протягом наступних 10 днів. Агресор має намір почати наступ до того, як Україна отримає західні танки та озброєння. Як пише британське видання Financial Times з посиланням на неназваного радника ЗСУ, метою російського наступу є окупація всього Донбасу.

В Інституті вивчення війни вважають, що Путін переоцінив можливості російських збройних сил. Аналітики не виявили жодних доказів того, що окупанти відновили достатню бойову міць, щоб виконати наказ президента РФ - завдати поразки ЗСУ на сході України та захопити понад 11 300 квадратних кілометрів неокупованої Донецької області до березня.

Також аналітики ISW зазначали, що російський диктатор Володимир Путін не готовий ухвалювати ризиковані рішення, необхідні для досягнення його максималістських цілей щодо України.

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