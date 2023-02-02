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"20 тисяч осіб": військовий експерт назвав приголомшливу цифру втрат ворогів під Соледаром

2 лютого 2023, 04:30
Росія віддала за Соледар 20 тисяч життів своїх найманців і мобілізованих, тому для продовження наступу ресурси закінчилися, каже експерт
Коваленко, Соледар
Військовий експерт назвав приголомшливу цифру втрат ворогів під Соледаром / скріншот з відео

Російські окупанти в боях з ЗСУ за Соледар втратили 20 тисяч життів зеків-найманців і мобілізованих. І саме тому зараз майже не мають ресурсу для наступу. Про це військовий експерт і оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів в інтерв'ю Radio NV.

"Це саме та ціна, яку вони віддали за Соледар. Місто, містечко навіть, що не має глобального якогось стратегічного значення, тактичного умовно, але ось це і є цією проекцією. Великі втрати особового складу. Якщо ми візьмемо ці 20 тисяч, а ще не кінець січня, я більш ніж упевнений, що до кінця січня це буде більше 21 тисячі, то виникає питання, а скільки, крім двохсотих, там є трьохсотих, тобто поранених і полонених?", - сказав фахівець.

Також Коваленко каже, що російській армії необхідно мати ресурс для наступу і формувати ударні угруповання за іншими напрямками.

"І тому, на мій погляд, Донецький плацдарм, вони почали в 2023-му реалізувати ось в такому інтенсивному форматі виключно для того, щоб показати для свого споживача інформаційного фастфуду, що у них відбуваються якісь бойові дії за планом. І навіть якщо ми говоримо про якісь дії в напрямку Лиману або за іншими напрямками, дійсно Донецький плацдарм на сьогоднішній день є найбільш активним по імітації їх наступальних дій, але інші плацдарми, Луганський, Запорізький, а вони є в мінімальному пріоритеті. Тому що на них вже ресурсу не вистачає критично як людського, так і технічного", - підсумував експерт.

Хто такий Олександр Коваленко

Коваленко Олександр закінчив Одеську Академію зв'язку. Військово-політичний оглядач групи"Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий Одесит".

Бої за Соледар

У Соледарі, який знаходиться за 15 км від Бахмута, тривали запеклі бої.

Аналітики Американського Інституту вивчення війни (ISW) у звіті за 12 січня повідомили, що російські окупанти, ймовірно, контролюють весь Соледар. Однак захоплення міста не матиме важливого оперативного значення і навряд чи віщує неминуче оточення Бахмута.

У Білому домі 12 січня заявили, що не можуть підтвердити, що Соледар перебуває під контролем окупантів.

13 січня заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що "ніч у Соледарі була спекотною, тривали бої". За її даними, ворог кинув майже всі основні сили на донецький напрямок і підтримує високу інтенсивність наступу.

17 січня повідомлялося, що підрозділи Збройних сил України продовжують відбивати атаки російських окупантів в Соледарі Донецької області.

25 січня стало відомо про те, що українське військове командування вирішило вивести бійців із Соледара. Захисники України зайняли нові позиції в околицях міста.

Інші новини:

ЗСУ Олександр Коваленко війна Росії та України
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