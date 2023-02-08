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РФ вже почала новий наступ на сході України, під загрозою ще кілька напрямків – ізраїльський офіцер

8 лютого 2023, 19:28
Росія не зможе повторити такий масштабний наступ, який здійснила 24 лютого рік тому – у неї зараз недостатньо сил. Але не варто відкидати посилення загрози.
Российские военные, Игаль Левин
РФ вже почала новий наступ на сході України, зазначає Ігаль Левін/ Міноборони РФ, Facebook

Країна-агресорка Росія уже розпочала наступ, про який останнім часом усі говорять. Окупанти посилили атаки на сході України – на Бахмутському і Вугледарському напрямках. Крім цього, вони здійснюють спроби наступати на Запоріжжя.

Про це розповів військовий аналітик та офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін "24 каналу". Проте, за його словами, не можна відкидати загрозу наступу загарбників на інших напрямках.

Він зазначає, що Генштаб ЗСУ мусить розглядати усі можливі варіанти наступу РФ і готуватися до будь-яких сценаріїв, зокрема, до загрози наступу на Одесу, Київ, з боку Білорусі тощо. Але потрібно оцінювати ймовірність у кожному з цих випадків.

У той же час експерт вважає, що країна-агресорка не зможе повторити наступ, який вона здійснила 24 лютого 2022 року, адже у них на це не вистачить сили.

"Мені видається, що наступ, який відбувається зараз, це той наступ, про який раніше говорили. На більше у росіян немає сил. Не в сенсі людей, а в них немає ні техніки, ні засобів зв'язку, ні загального забезпечення, ні логістики", – зазначає ізраїльський офіцер.

Хто такий Ігаль Левін

Ігаль Левін – старший лейтенант сухопутних військ Армії оборони Ізраїлю, учасник Другої ліванської війни, операції "Литий свинець" та плану одностороннього розмежування; військовий аналітик та співавтор Telegram-каналу Yigal Levin (раніше носив назву Ressentiment), пише Вікіпедія.

Загроза нового масштабного наступу РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що влада України зберігає максимальну увагу на підготовці російських окупантів до можливого нового наступу. Глава держави провів з цього приводу низку нарад з військовими і керівником розвідки.

Нагадаємо, військовий експерт Петро Черник висловив думку, що Путін може готувати "божевільні речі" на річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Для Росії на карту поставлено абсолютно все, і Кремль відчуває, що шляху назад немає.

Колишній командувач військами США в Європі, генерал Бен Ходжес зазначав, що окупанти не доб'ються значного просування під час нового наступу на Україну. Навіть якщо вони зібрали 200-300 тисяч військ, залишаються проблеми з логістикою і підготовкою військових. Протягом найближчих 2-3 місяців росіяни атакуватимуть масою непідготовлених військових з метою прориву оборони української армії.

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