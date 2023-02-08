Пік наступу РФ буде після 20 лютого: Путін кидає до кордону ще 100 тис. військових – експерт

Основним напрямком, де окупанти зберуть більшу частину своїх військ, буде Донбас. Але РФ битиме не з одного напрямку.

Путін кидає до кордону ще 100 тис. військових, зазначає військовий експерт Роман Світан/ Міноборони РФ, скрін

Угруповання російських військ в Україні може зрости до 400 тисяч окупантів до кінця лютого цього року. Країна-агресорка зараз перекидає до українського кордону ще близько 100 тисяч солдатів.

При цьому половину загальної кількості загарбників окупанти можуть сконцентрувати на Донбасі, зробивши його основним плацдармом для нового масштабного наступу. Таку думку висловив військовий експерт Роман Світан у коментарі РБК-Україна.

"Зараз ще близько 100 тисяч перекидають ближче до кордону, а далі вони своїм ходом підходять до лінії фронту. Тиск йтиме по наростальній, і пік очікується після 20 лютого, у третій декаді місяця. Вони й так заходять щодня по 3 тисячі. Усього угруповання супротивника збільшиться до 400 тисяч", – зазначає експерт.

Ці 400 тисяч окупантів не атакуватимуть на одному напрямку, зазначає Світан. Російське військове командування розкидає їх по усій лінії фронту від Кінбурнської коси до Куп'янська.

Проте половина із загальної кількості, найімовірніше, залишиться саме на Донецькому напрямку, де намагатиметься тиснути на українські війська, вважає експерт.

Хто такий Роман Світан Роман Світан (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовик, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Загроза нового масштабного наступу РФ

Раніше в Головному управлінні розвідки Міноборони України зазначали, що армія РФ може піти в наступ в Донецькій, Луганській і, ймовірно, в Запорізькій областях. На Херсонщині та в Криму загарбники намагатимуться утримувати захоплені позиції. Москва має намір мобілізувати 300-500 тисяч осіб, щоб проводити наступальні операції проти України навесні і влітку 2023 року.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що влада України зберігає максимальну увагу на підготовці російських окупантів до можливого нового наступу. Глава держави провів з цього приводу низку нарад з військовими і керівником розвідки.

Нагадаємо, військовий експерт Петро Черник висловив думку, що Путін може готувати "божевільні речі" на річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Для Росії на карту поставлено абсолютно все, і Кремль відчуває, що шляху назад немає.

Колишній командувач військами США в Європі, генерал Бен Ходжес зазначав, що окупанти не доб'ються значного просування під час нового наступу на Україну. Навіть якщо вони зібрали 200-300 тисяч військ, залишаються проблеми з логістикою і підготовкою військових. Протягом найближчих 2-3 місяців росіяни атакуватимуть масою непідготовлених військових з метою прориву оборони української армії.

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