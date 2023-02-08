Путін планує новий "бліцкриг" і може окупувати нові території України - The Telegraph

Командир піхоти у відставці полковник Річард Кемп вважає, що потрібно бути готовими до можливих завоювань РФ, інакше шок може розбити рішучість Заходу.

Якщо Путін завоює більше територій, то Києву доведеться контратакувати могутніше / 93-тя ОМБр Холодний Яр

Росія готується до масштабного наступу в найближчі дні й тижні. Останні кілька тижнів були найкривавішими в і без того кривавій війні в Україні, обидві сторони зазнають важких втрат. Слід бути готовим до того, що стане ще гірше. Про це в статті для The Telegraph пише командир піхоти у відставці полковник Річард Кемп.

Він нагадав слова міністра оборони України Олексія Резнікова про те, що Росія мобілізувала понад 300 тисяч солдатів. Можливо навіть йдеться про півмільйона нових бійців.

І хоча Київ теж накопичує сили і постачає їх сучасною технікою, яку передав Захід, у російського диктатора Володимира Путіна більша перевага в чисельності військ, ніж на початку вторгнення в Україну рік тому, йдеться в статті.

"Попри постійні оптимістичні репортажі про те, що в Росії закінчуються артилерійські снаряди, запаси Путіна дуже великі. А його заводи працюють цілодобово, виробляючи ще більше", - пише Кемп.

Командир піхоти у відставці зазначає, що Москва виснажує сили оборони України на сході перед новою російською атакою. У бій кидають "витратні" війська, що "відповідає давньому російському стилю". Водночас Кремль береже артилерійські снаряди і бронемашини, які теж дуже важливі для швидкого "бліцкригу", який планує Путін.

"Досі на Заході був поширений наратив, що Україна перемагає у війні попри бомбардування її великих міст. Але реальність складніша. За останніми підрахунками, кожна зі сторін зазнала до 120 тисяч втрат. Це навряд чи ознака тріумфу для України. А попереду може бути ще гірше: правда в тому, що нещодавно обіцяна Україні техніка, зокрема, далекобійні ракети, танки та інші бронемашини, навряд чи будуть доставлені вчасно, щоб вплинути на цю битву, якщо Путін почне наступ згідно з графіком, про який говорить Київ", – пише британський військовий.

За його прогнозом, враховуючи великі ресурси та кількість людей, Москва зможе витримати вищий рівень втрат. Саме тому Росія зазвичай демонструє найкращий результат у затяжних війнах.

Інший тривожний момент полягає в тому, що, хоча російська армія показала жахливі результати, деякі українські повідомлення з фронту свідчать, що Росія вчиться на своїх помилках і проводить необхідні поліпшення хоча б на рівні бойової тактики і дисципліни.

"Ми повинні бути готові до значних російських завоювань в найближчі тижні. Нам потрібно бути реалістами щодо того, наскільки погано все може бути. Інакше шок може розбити рішучість Заходу", – пише полковник Кемп.

За його словами, критично важливо, щоб Захід не лише продовжив військові поставки в Україну, а й збільшив їх та передавав зброю швидше.

"Якщо Путін завоює більше територій, то Києву доведеться контратакувати могутніше. Йому буде потрібно більше бронемашин, краща протиповітряна оборона, далекобійніші ракети і велика кількість артилерійських снарядів і боєприпасів", – пояснює британський військовий.

Кемп додав, що альтернатива цьому - капітуляція України і НАТО.

Новий наступ окупантів

Росія планує почати новий масштабний наступ упродовж наступних 10 днів. Агресор має намір почати наступ до того, як Україна отримає західні танки і озброєння. Як пише британське видання Financial Times з посиланням на неназваного радника ЗСУ, метою російського наступу є окупація всього Донбасу.

В Інституті вивчення війни вважають, що Путін переоцінив можливості російських збройних сил. Аналітики не виявили жодних доказів того, що окупанти відновили достатню бойову міць, щоб виконати наказ президента РФ - завдати поразки ЗСУ на сході України та захопити понад 11 300 квадратних кілометрів неокупованої Донецької області до березня.

Також аналітики ISW зазначали, що російський диктатор Володимир Путін не готовий ухвалювати ризиковані рішення, необхідні для досягнення його максималістських цілей щодо України.

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