Україна очікує на наступи Росії до 24 лютого, ЗСУ готові до сценаріїв - Резніков

У напрямку Харкова російські окупаційні війська не сформували ударних угруповань, але не можна виключати їх появи, сказав Олексій Резніков.

У агресора Росії немає готового угруповання для походу на Київ - Резніков / Колаж УНІАН, Міноборони РФ

Країна-агресорка Росія особливо відноситься до різного "символізму", тому окупанти можуть розпочати будь-які наступи до 24 лютого. Сили оборони України готові до відбиття ворожих атак. У напрямку Харкова росіяни наразі не сформували ударних угруповань, проте появи таких груп виключати не можна. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.

Як повідомляє Укрінформ, під час своєї пресконференції він розповів, що потрібно фільтрувати інформацію про можливий російський наступ і довіряти тільки офіційним джерелам.

"Багато інформації, всі, напевно, читали телеграм-канали, що вночі буде напад тощо. Жодного нападу не сталося. Дуже важливо слухати Генеральний штаб, його офіційну позицію. Коли буде зрозуміло, що вони (загарбники) сформували ударні угруповання, де, в якому місці, - наш Генеральний штаб це прекрасно знає", - зазначив міністр.

За його словами, в напрямку Харкова на даний момент ворожих ударних угруповань немає. Але не можна виключати, що "за деякий час вони можуть з'явитися".

Глава Міноборони акцентував увагу на тому, що Україна очікує на будь-які наступи з боку Росії до 24 лютого. Сили української оборони готові відбивати напади.

"Ми все одно, звичайно, очікуємо можливих наступів з боку росіян, тому що лютий, вони люблять символізм – 24 лютого буде рік, як почалося це нашестя, відкрита стадія українсько-російської війни, яка почалася в 2014 році... тому очікуємо цього тиску. Ми готові, ЗСУ готові, Ставка верховного Головнокомандувача постійно тримає на контролі, тому якихось несподіваних речей для нас з вами немає",-пояснив ситуацію Резніков.

Також міністр додав, що військове відомство поки що не встановило на території підконтрольній Росії Білорусі готових ударних угруповань для наступу на Київ.

"Станом на сьогодні на території Білорусі ми не бачимо сформованих ударних угруповань, здатних йти на Київ... Станом на сьогодні там немає такої концентрації військ. За нашими оцінками, не більше 12 тис. російських воїнів знаходяться на полігонах в Білорусі", - підкреслив Олексій Резніков.

Загроза наступу Росії

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше заявив, що окупанти РФ готуються максимально загострити ситуацію на війні Росії проти України. Як вважає чиновник, до 24 лютого, річниці повномасштабного нападу, росіяни будуть намагатися показати своєму населенню нібито "перемоги".

Глава Міноборони Олексій Резніков сказав, що агресор Росія мобілізувала вже 500 тисяч осіб. Міністр не виключив наступу загарбників до 24 лютого. На його думку, окупанти можуть наступати на Донбасі та півдні.

Військовий оглядач Олексій Арестович вважає, що Путін може піти в наступ на Україну в березні-квітні. Згідно з його точкою зору, Москва буде добиватися вже не "перемоги", а поліпшення становища своїх військ на полі бою. Кремль спробує просунути "перемовини", які хотів би організувати в травні.

Війна Росії проти України: