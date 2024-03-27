В Миколаєві лунають потужні вибухи: ворог завдав удару балістикою по місту

Росіяни завдали потужного ракетного удару по Миколаєву.

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Росіяни атакували Миколаїв балістикою - пролунали потужні вибухи / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, УНІАН

Російські окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву із застосуванням балістичного озброєння. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

"Миколаївці, попередньо балістика. Зʼясовуємо наслідки. Інформацію надамо! Реагуємо на тривогу!!!", - написав він у своєму Телеграмі.

Про гучний вибух в Миколаєві повідомляють кореспонденти Суспільного.

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Водночас, Повітряні сили попереджають про загрозу ракетного удару із сходу.

"Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу", - йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Станом на 15:01 Повітряні сили ЗСУ повідомили про відбій повітряної тривоги.

Український моніторинговий Телеграм-канал "Миколаївський Ваньок" повідомив про наслідки ракетного удару по Миколаєву.

"Попередньо - ракета Іскандер-М із фугасною бойовою частиною (не касетною як минулого разу). Є постраждалі цивільні, ступінь поранень різний. Там немає військових або військових об'єктів", - йдеться у повідомленні Телеграм-каналу.

Начальник Миколаївської ОВА Кім повідомив про 6 поранених внаслідок ворожого удару по місту, 1 поранений у важкому стані.

ОТРК Іскандер Сімейство російських оперативно-тактичних ракетних комплексів. Розроблено науково-виробничою корпорацією Конструкторське бюро машинобудування в місті Коломні Московської області, передає Вікіпедія. Основне призначення ракетних комплексів Іскандер - це знищення систем ППО і про противника, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на дальностях до 500 км. На думку The National Interest, ОТРК Іскандер є найнебезпечнішою зброєю ЗС РФ, оскільки має дуже низький бар'єр неядерного застосування, а велика дальність ракет та їхні можливості подолання ППО може одразу ж призвести до величезних збитків у разі нанесення ударів по аеродромах, логістичних центрах тощо. Експерти порівнюють масоване застосування ОТРК Іскандер за масштабом збитку з наслідком бомбардувань авіації НАТО.

Ракетний удар по Україні - загроза обстрілу балістикою

Заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Тимур Ткаченко закликав українців не ігнорувати повітряну тривогу сьогодні, 27 березня.

Начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Наталія Гуменюк, коментуючи заяву Тимура Ткаченка, підкреслила, що такі попередження постійно залишаються актуальними.

Водночас, в Україні є необхідні засоби для збивання російських протикорабельних гіперзвукових ракет ЗМ22 "Циркон". Про це повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш. Він зауважив, що такі ракети є неймовірно швидкими.

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