Долітає до Києва за 3 хвилини і розносить будинок на друзки: чим небезпечна ракета "Циркон"

Найбільша проблема - підлітний час "Циркону". Крім того, "Циркон" більший та небезпечніший за "Кинджал".

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Олег Жданов розповів про особливості ракет "Циркон" / Колаж: Главред, фото: УНІАН, росЗМІ

Під час ракетного удару 25 березня російські окупанти вдарили по Києву двома балістичними ракетами. За попередніми даними, вдруге від початку війни агресор застосував "Циркон". Перше застосування цієї ракети було в лютому. Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов розповів, чим небезпечний "Циркон", як швидко ракета може долетіти до Києва і які наслідки удару.

За його словами, "Циркон" - найзагадковіша ракета у ЗС РФ. Вага головної частини ракети - до 300-400 кілограмів.

Ракету називають гіперзвуковою. Вона має розвивати швидкість до 10 махів, долати близько 9000 км/год, пише ТСН.

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"Із самого початку вона була морського базування, на кораблях і на підводних човнах. Потім РФ, модернізуючи цю ракету, почала розробляти комплекс "Утес", пускову установку під цей контейнер - "Утес-100", ще його називали "сотка". Також ракета може застосовуватися стаціонарним протикарабельним комплексом "Бастіон", - розповів Жданов.

На сьогодні ракета "Циркон" остаточно не пройшла державні випробування в Росії, але вже прийнята на озброєння. Таких ракет в армії РФ може бути кілька десятків.

"Сьогодні немає інформації, що підприємство розробило їхнє серійне виробництво. У них є низка зразків, науково-дослідних для проведення випробувань. Тому й немає остаточних тактико-технічних характеристик", - сказав Жданов.

Точна дальність застосування ракети, за словами військового експерта, теж точно невідома.

"Спочатку говорили, що від 500 кілометрів, потім говорили 600, а зараз деякі джерела в Росії кажуть, що 1000. Єдине, що можна точно сказати, що вона надзвукова. Що стосується гіперзвукової, може вона як "Кинджал" на деяких ділянках траєкторії і розганяється до гіперзвукової швидкості, але це неможливо встановити просто спостереженням. Вона надзвукова, але факт того, що Patriot може її збивати, говорить, що тут нічого особливого немає", - сказав Жданов.

Що відомо про ракету "Циркон" / Інфографіка: Главред

За словами експерта, найбільша проблема - підлітний час "Циркону". З території Криму за надзвукової швидкості до Києва ракета долітає за 3-3,5 хвилини.

"Ми достовірно не знаємо, звідки її пускають - з кораблів в акваторії Чорного моря, з російського підводного човна або з материка комплексом "Утес". Ще зазначу, що Patriot може збивати цілі на швидкості не більше ніж 2100 кілометрів на годину - дві швидкості маха. Якщо Patriot її збиває, значить, вона летить із меншою швидкістю", - пояснив Жданов.

"Циркон" більший і небезпечніший за "Кинджал"

"Вона повинна розганятися з більшою швидкістю. І якщо в ній 400 кілограм тротилу, то це на 100 більше, ніж у "Кинджалі". Краща вона тим, що вона нова і ми точно не знаємо ні тактико-технічних характеристик, ні особливостей властивостей. Ось зараз є збиті блоки ракети, ми будемо вивчати їх і робити собі якусь уявну картину, що собою ця ракета являє", - додав Жданов.

Експерт також додав, що ракета "Циркон" високоточна. Відхилення від розрахункової точки прицілювання становить лише 10-20 метрів.

У разі потрапляння "Циркону" в ціль радіус суцільного руйнування може становити до 500 метрів.

"Вона перетворить на щебінь будинок, якщо вона влучить у нього. Якщо вона входить у будівлю, то встигає долетіти майже до підвалу. Якщо будівля п'ять-дев'ять поверхів, вона вибухне в підвалі й будинок просто вщент розлетиться. Якщо це сучасна будівля з моноліт-каркасною основою, вона може пробити кілька поверхів і рознести поверх, на якому вибухне", - розповів Жданов.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Ракетний удар по Києву 25 березня

У понеділок, 25 березня, у Києві прогриміли потужні вибухи - окупанти завдали ракетного удару. Вибухи пролунали одразу після оголошення повітряної тривоги в столиці.

Усі подробиці атаки читайте в матеріалі: РФ вдарила балістикою по Києву: пошкоджено будинок на Печерську.

Попередня атака на столицю була 21 березня. Про наслідки ракетного удару читайте в матеріалі: Ракетний удар по Києву: уламки впали на дитсадок і житловий будинок, є постраждалі.

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов вважає, що тепер ракетні удари продовжаться, і варто бути готовими до того, що вони можуть відбуватися навіть щодня.

Представник Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що РФ почала використовувати нову тактику ракетних ударів по Україні. А саме - окупанти стали застосовувати ракети "Циркон" із підвищеною дальністю, щоб повітряна тривога з півдня поширювалася навіть на столицю України - Київ.

"Ворог може продовжувати час від часу точковий терор з акцентом, зокрема, на столицю", - сказала Гуменюк.

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