Росія ввечері випустила по Україні ракети: на півдні прогриміли вибухи

В середу ввечері, 27 березня, Росія знову атакувала Україну з повітря. Українські військові фіксували пуски ракет Х-22 у бік материкового півдня.
Повітряна тривога 27 березня
Напередодні моніторингові ресурси попереджали про три Ту-22м3 в акваторії Чорного моря. За твердженням аналітиків, літаки тоді вийшли на пускові рубежі біля Криму.
Це ж згодом підтвердили Повітряні сили у Telegram.
В Україні оголошували повітряну тривогу на Півдні, Сході й у Центрі.
Вибухи в Одеській області сьогодні
В уже оголошену тривогу відбулися, за інформацією моніторингових каналів, пуски ракет Х-22 у бік Одеської області.
Втім, згідно з повідомленням тих же каналів, Х-22 "припинила своє існування". Про вибухи в Одеській області писали місцеві пабліки. Офіційної інформації про роботу протиповітряної оборони на півдні наразі немає.
Удари по Україні - прильоти 27 березня
У середу, 27 березня, Росія атакувала Україну ракетами і авіабомбами.
Під удар російських загарбників потрапив Миколаїв. За непідтвердженою наразі інформацією, ворог використав для атаки балістичну ракету Іскандер-М. Однак начинка ракети була "фугасною", а не касетною, як раніше.
Майже одночасно вибухи прогриміли й у Харкові. За повідомлення місцевої влади, під удар потрапив Шевченківський район - це житловий район. За інформацією правоохоронців, один удар прийшовся по загальноосвітній школі, другий - просто посеред житлових будинків. Суспільне уточнює, що один з "прильотів" стався на дитячому майданчику.
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