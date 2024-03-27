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Росія ввечері випустила по Україні ракети: на півдні прогриміли вибухи

Яна Ставська
27 березня 2024, 22:49
Окупанти піднімали у небо стратегічну авіацію.
Росія ввечері випустила по Україні ракети: на півдні прогриміли вибухи
В Україні оголошували повітряну тривогу / Колаж: Главред, фото: overclockers.ru,t.me/alarmukraine

В середу ввечері, 27 березня, Росія знову атакувала Україну з повітря. Українські військові фіксували пуски ракет Х-22 у бік материкового півдня.

Повітряна тривога 27 березня

Напередодні моніторингові ресурси попереджали про три Ту-22м3 в акваторії Чорного моря. За твердженням аналітиків, літаки тоді вийшли на пускові рубежі біля Криму.

Це ж згодом підтвердили Повітряні сили у Telegram.

відео дня

В Україні оголошували повітряну тривогу на Півдні, Сході й у Центрі.

Росія ввечері випустила по Україні ракети: на півдні прогриміли вибухи
Фото: Сили оборони півдня

Вибухи в Одеській області сьогодні

В уже оголошену тривогу відбулися, за інформацією моніторингових каналів, пуски ракет Х-22 у бік Одеської області.

Втім, згідно з повідомленням тих же каналів, Х-22 "припинила своє існування". Про вибухи в Одеській області писали місцеві пабліки. Офіційної інформації про роботу протиповітряної оборони на півдні наразі немає.

Удари по Україні - прильоти 27 березня

У середу, 27 березня, Росія атакувала Україну ракетами і авіабомбами.

Під удар російських загарбників потрапив Миколаїв. За непідтвердженою наразі інформацією, ворог використав для атаки балістичну ракету Іскандер-М. Однак начинка ракети була "фугасною", а не касетною, як раніше.

Майже одночасно вибухи прогриміли й у Харкові. За повідомлення місцевої влади, під удар потрапив Шевченківський район - це житловий район. За інформацією правоохоронців, один удар прийшовся по загальноосвітній школі, другий - просто посеред житлових будинків. Суспільне уточнює, що один з "прильотів" стався на дитячому майданчику.

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