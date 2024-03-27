Росія накопичує ракети: експерт попередив, як часто РФ може атакувати 'Цирконами'

Поки невідомі реальні характеристики "Циркону", зокрема, точність, вага бойової частини та розмір самої ракети. Українські фахівці досліджують уламки.

https://glavred.net/ukraine/rosiya-nakopichuye-raketi-ekspert-poperediv-yak-chasto-rf-mozhe-zastosovuvati-cirkon-10553521.html Посилання скопійоване

Коли РФ готує нову ракетну атаку по Україні / колаж: Главред, фото: ДСНС, defence-ua.com

Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп розповів, як часто росіяни можуть застосовувати ракети "Циркон". Росія може накопичувати ракети та відповідно інтенсивніше їх використовувати, проте не так потужно, як би вона хотіла.

За словами Шарпа для 24 каналу, "Циркон" - непроста ракета. Її можуть перехопити тільки швидкісні та сучасні західні ЗРК, такі як Patriot та SAMP/T. Комплекси мають розташовуватися поблизу цілей, по яких з великою імовірністю битиме ворог.

"Циркон" - додаткова підмога. Найімовірніше, їх загалом мало. Мабуть, застосовуватимуть доволі рідко чи лічені одиниці", - заявив військовий оглядач.

відео дня

Поки невідомі реальні характеристики "Циркону", зокрема, точність, вага бойової частини та розмір самої ракети. Українські фахівці досліджуватимуть уламки, щоб потім стверджувально про неї розповісти.

"Немає причин вважати, що це така собі "чудо-зброя", як було багаторазово представлено російською пропагандою. Але, на жаль, це черговий хворобливий такий інструмент, який у них з'явився та розроблявся роками", - зазначив експерт.

Що відомо про ракету "Циркон" / Інфографіка: Главред

Чому збільшилися ракетні обстріли по Україні

Експерт Давид Шарп зауважив, що останніми днями росіяни загалом активізували ракетні атаки по території України. Окупанти можуть вчиняти такі дії з метою різних тактичних причин:

відповідь на українські удари по російських НПЗ;

відповідь на рейд російських добровольців на Бєлгородщині та Курщині;

хочуть вивести з ладу українську енергетику;

тиснуть на українців психологічно, аби змусити їх хвилюватися;

прагнуть вдарити по українському військово-промисловому комплексу.

Що таке ракета Циркон? Гіперзвукова крилата ракета Циркон - як заявляють в країні-агресорі РФ, це маневруюча протикорабельна ракета з повітряно-ракетним двигуном. Призначена для ураження кораблів (фрегатів, авіаносців), а також наземних об'єктів. За даними росЗМІ, цій ракеті "аналогів немає", так як і швидкість, і висота, і дальність циркону не може зафіксувати жодна система про. Ракета Циркон-це нібито гіперзвукова ракета, яка, згідно із заявою кремлівського диктатора Володимира Путіна, має дальність польоту понад 1 тис.км і розвиває швидкість до 9 Маха (3 км/сек).

Висота польоту: 30-40 км. Дальність: від 450 км до 1 тис. км. Європейські відкриті джерела дають цифри 450-650, Російські – 1 тис. Довжина ракети: 8-9, 5 м. Вага бойової частини: 300-400 кг.

Нагадаємо, що ракета "Циркон" долітає до Києва за 3 хвилини і розносить будинок на друзки. Під час ракетного удару 25 березня російські окупанти вдарили по Києву балістичними ракетами. Ракету називають гіперзвуковою, адже розвиває швидкість до 10 махів, долати близько 9000 км/год.

У Повітряних силах пояснили, як збивають "Циркони". Ілля Євлаш пояснив, коли швидкість ракети "Циркон" становить близько 4,5 махи, Україна використовує для її збиття протибалістичні комплекси, наприклад, SAMP/T або Patriot.

Більше важливих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред