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Росія сьогодні знову вдарила по Україні: вибухи у низці міст, багато постраждалих

Яна Ставська
27 березня 2024, 18:25
Російські загарбники знову атакували житла українців. Уперше з 2022 року Росія випустила по Харкову авіабомби.
Росія сьогодні знову вдарила по Україні: вибухи у низці міст, багато постраждалих
РФ влаштувала черговий повітряний терор / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, Нацполіція Харківщини

У середу, 27 березня, Росія атакувала Україну ракетами і авіабомбами. Зокрема, новоствореним боєприпасом УМПБ Д-30 було завдано кількох ударів по Харкову.

Де сьогодні в Україні було неспокійно - читайте на Главреді.

Вибухи сьогодні, 27 березня - у низці областей "відгриміло"

У мережі повідомляли про вибухи у Дніпропетровській області, Харкові, Херсоні, Запоріжжі та Миколаєві. Врешті, над Дніпропетровщиною, за інформацією ОВА, було знищено ворожу ракету.

відео дня

Також пабліки публікували дим під Запоріжжям, схожий на роботу ППО.

Удар по Миколаєву 27 березня - "прилетіло" балістикою

Під удар російських загарбників потрапив Миколаїв. За непідтвердженою наразі інформацією, ворог використав для атаки балістичну ракету Іскандер-М. Однак начинка ракети була "фугасною", а не касетною, як раніше.

За словами міського голови Олександра Сєнкевича, внаслідок атаки РФ постраждало 8 осіб. Є пошкодження цивільної інфраструктури.

Приліт по Миколаєву - дивіться відео:

Росія сьогодні знову вдарила по Україні: вибухи у низці міст, багато постраждалих

Вибухи в Харкові - уперше з 2022 року Росія скинула на місто авіабомби

Майже одночасно вибухи прогриміли й у Харкові. За повідомлення місцевої влади, під удар потрапив Шевченківський район - це житловий район.

За інформацією правоохоронців, один удар прийшовся по загальноосвітній школі, другий - просто посеред житлових будинків. Суспільне уточнює, що один з "прильотів" стався на дитячому майданчику.

Росія сьогодні знову вдарила по Україні: вибухи у низці міст, багато постраждалих
Наслідки прильоту по Харкову / Колаж Главреда. Фото: Нацполіція Харківщини

Кількість постраждалих щопівгодини збільшується - станом на 18:00 відомо про 18 поранених. Серед постраждалих є діти віком 3 місяці, 1,5 роки, 10 і 13 років.

Уперше з 2022 року ворог вдарив по Харкову авіабомбами, наголосив, своєю чергою, керівник Слідчого управління Нацполіції Харківщини Сергій Болвінов.

Що таке УМПБ Д-30 СН, якими вдарили по Харкову

Поліція Харківщини підтвердила, що противник скинув на місто 27 березня УМПБ Д-30 СН - дешевий аналог крилатої ракети.

Як писав Главред раніше, УМПБ Д-30 СН - новостворений боєприпас. На початку березня 2024 року аналітики почали фіксувати застосування УМПБ Д-30 СН по прифронтовій зоні.

Тоді експерти вказували, що ці бомби Росія, імовірно, випускає з наземних установок. У ролі останньої у РФ декларується модернізація РСЗВ "Смерч" - "Торнадо-С".

Водночас керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко у розмові з Суспільним сказав, що цей боєприпас по місту окупанти, імовірно, випустили з літака.

"Це щось середнє між КАБ та ракетою. Остаточні висновки зроблять вибухотехніки. Цей боєприпас достатньо потужний, щоб фактично розвалити два будинки, між якими він влучив, і декілька будинків, які на відстані", — сказав Тимошко.

Матеріал підготувала: Яна Ставська

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