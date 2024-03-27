Росія сьогодні знову вдарила по Україні: вибухи у низці міст, багато постраждалих

Російські загарбники знову атакували житла українців. Уперше з 2022 року Росія випустила по Харкову авіабомби.

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РФ влаштувала черговий повітряний терор / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, Нацполіція Харківщини

У середу, 27 березня, Росія атакувала Україну ракетами і авіабомбами. Зокрема, новоствореним боєприпасом УМПБ Д-30 було завдано кількох ударів по Харкову.

Де сьогодні в Україні було неспокійно - читайте на Главреді.

Вибухи сьогодні, 27 березня - у низці областей "відгриміло"

У мережі повідомляли про вибухи у Дніпропетровській області, Харкові, Херсоні, Запоріжжі та Миколаєві. Врешті, над Дніпропетровщиною, за інформацією ОВА, було знищено ворожу ракету.

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Також пабліки публікували дим під Запоріжжям, схожий на роботу ППО.

Удар по Миколаєву 27 березня - "прилетіло" балістикою

Під удар російських загарбників потрапив Миколаїв. За непідтвердженою наразі інформацією, ворог використав для атаки балістичну ракету Іскандер-М. Однак начинка ракети була "фугасною", а не касетною, як раніше.

За словами міського голови Олександра Сєнкевича, внаслідок атаки РФ постраждало 8 осіб. Є пошкодження цивільної інфраструктури.

Приліт по Миколаєву - дивіться відео:

Вибухи в Харкові - уперше з 2022 року Росія скинула на місто авіабомби

Майже одночасно вибухи прогриміли й у Харкові. За повідомлення місцевої влади, під удар потрапив Шевченківський район - це житловий район.

За інформацією правоохоронців, один удар прийшовся по загальноосвітній школі, другий - просто посеред житлових будинків. Суспільне уточнює, що один з "прильотів" стався на дитячому майданчику.

Наслідки прильоту по Харкову / Колаж Главреда. Фото: Нацполіція Харківщини

Кількість постраждалих щопівгодини збільшується - станом на 18:00 відомо про 18 поранених. Серед постраждалих є діти віком 3 місяці, 1,5 роки, 10 і 13 років.

Уперше з 2022 року ворог вдарив по Харкову авіабомбами, наголосив, своєю чергою, керівник Слідчого управління Нацполіції Харківщини Сергій Болвінов.

Що таке УМПБ Д-30 СН, якими вдарили по Харкову

Поліція Харківщини підтвердила, що противник скинув на місто 27 березня УМПБ Д-30 СН - дешевий аналог крилатої ракети.

Як писав Главред раніше, УМПБ Д-30 СН - новостворений боєприпас. На початку березня 2024 року аналітики почали фіксувати застосування УМПБ Д-30 СН по прифронтовій зоні.

Тоді експерти вказували, що ці бомби Росія, імовірно, випускає з наземних установок. У ролі останньої у РФ декларується модернізація РСЗВ "Смерч" - "Торнадо-С".

Водночас керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко у розмові з Суспільним сказав, що цей боєприпас по місту окупанти, імовірно, випустили з літака.

"Це щось середнє між КАБ та ракетою. Остаточні висновки зроблять вибухотехніки. Цей боєприпас достатньо потужний, щоб фактично розвалити два будинки, між якими він влучив, і декілька будинків, які на відстані", — сказав Тимошко.

Матеріал підготувала: Яна Ставська

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