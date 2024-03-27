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РФ вперше з 2022-го скинула на Харків авіабомби: під ударом – багатоповерхівки, є загиблі

Юрій Берендій
27 березня 2024, 16:08оновлено 27 березня, 17:41
Росіяни завдали потужних ударів по Харкову та області. Перевіряєтсья інформація про можливі прильоти в обласному центрі.
РФ вперше з 2022-го скинула на Харків авіабомби: під ударом – багатоповерхівки, є загиблі
В Харкові пролунали потужні вибухи - росіяни обстріляли місто КАБами / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот із відео

Росіяни завдають ударів по Харкову та передмістю. Про це повідомляє голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов у своєму Телеграм-каналі.

"Окупанти завдають ударів. Жителі Харкова та області: перебувайте в укриттях", - написав він у своєму Телеграмі.

Водночас, мер міста Ігор терехов зазначив, що перевіряється інформація про прильоти в самому Харкові.

відео дня

"У Харкові гучно! Перевіряємо інформацію про прильоти у місті. Прошу всіх бути обережними!", - написав він у своєму Телеграм-каналі.

Раніше, в Повітряних силах попереджали про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Донеччині та Харківщині.

Станом на 16:10 мер міста Ігор Терехов розкрив деталі російського удару по місту.

"Удар по житловому мікрорайону Харкова у багатоквартирні будинки. Є загиблі та поранені. Це черговий акт кривавого терору проти українців", - написав він.

Після цього очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдали два удари по Шевченківському району Харкова.

"Типу озброєння встановлюється. Попередньо: є постраждалі. Пошкоджено цивільну житлову інфраструктуру. Дані оновлюються, служби оглядають місця влучань", - написав він.

Начальник Харківського гарнізону та сил оборони Харкова генерал Сергій Мельник розповів, що попередньо, ворог вчергове застосував КАБи для удару поХаркову

"Попередньо, російські терористи вчергове застосували КАБ. Удари прийшлися по житловій забудові Шевченківського району. Наразі відомо про загиблих та поранених", - написав він.

Станом на 16:31 відомо про одного загиблого внаслідок удару Росії по Харкову. Мер міста Ігор Терехов додав, що відомо про 6-х постраждалих, 2-є з них у важкому стані.

"Сильно пошкоджені пʼятиповерхові будинки, де жили люди. Також постраждав інститут невідкладної хірургії. Чим агресор наносив удар по мирним мешканцям Харкова наразі встановлюється", - резюмував Ігор Терехов.

Станом на 16:37 Ігор Терехов у своєму Телеграм каналі оновив кількість постраждалих внаслідок удару по Харкову.

"Маємо вже 10 постраждалих, 4 з них діти. Загиблий один.", - зазначив він.

Згодом, він додав, що станом на 16:41 відомо про 12 постраждалих та 1 загиблого.

"Обхід квартир у постраждалих будинках триває. Шукаємо тих, хто потребує допомоги", - написав Терехов.

Кореспонденти "Суспільного" повідомляють про те, що влучання сталось на дитячому майданчику між двома багатоповерхівками у Шевченківському районі.

"Вибуховою хвилею обірвало фасади та балкони щонайменше у двох будинках. Поблизу одного з під'їздів — тіло загиблої людини", - йдеться у повідомленні "Суспільне. Харків".

Керівник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов у свою чергу відзначив, що по Харкову вдарили авіабомбами - вперше з 2022-го року.

"Під ударом Шевченківський район, за інформацією, що перевіряється, ворог застосував дешевий аналог крилатої ракети. Це УМПБ Д-30 СН, що виготовлений на базі ФАБ-250. Маємо два прильоти - перше влучання по загальноосвітній школі, друге прямо посеред житлових будинків", - написав він у Facebook.

В той же час, станом на 16:56 мер Харкова Ігор Терехов повідомив про збільшення кількості постраждалих - відомо про 16 поранених.

РФ вперше з 2022-го скинула на Харків авіабомби: під ударом – багатоповерхівки, є загиблі
Що відомо про КАБ / Інфографіка: Главред

Що таке КАби?

Керована авіаційна бомба (КАБ) — один з видів авіаційних боєприпасів, авіаційна бомба, оснащена для підвищення влучності влучання в ціль аеродинамічними поверхнями та системою наведення, пише Вікіпедія.

Вони є одним з основних видів високоточної зброї, оскільки поєднують високу точність влучення і значну потужність бойової частини. Маса бомби коливається від 500 кг до 1500 кг.

Ракетний удар по Україні - загроза обстрілу балістикою

Заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Тимур Ткаченко закликав українців не ігнорувати повітряну тривогу сьогодні, 27 березня.

Начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Наталія Гуменюк, коментуючи заяву Тимура Ткаченка, підкреслила, що такі попередження постійно залишаються актуальними.

Водночас, в Україні є необхідні засоби для збивання російських протикорабельних гіперзвукових ракет ЗМ22 "Циркон". Про це повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш. Він зауважив, що такі ракети є неймовірно швидкими.

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