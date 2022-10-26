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Росія не замінувала Каховську ГЕС до такої міри, щоб здійснити підрив - ГУР

26 жовтня 2022, 19:03

Росія - неадекватна держава з таким же урядом, тому не можна виключати різних провокацій з її боку, сказав Андрій Юсов.

Війська РФ, Каховська ГЕС
Росія замінувала Каховську ГЕС, але наразі немає сигналів, що окупанти готуються до її вибуху - ГУР / Колаж Вікіпедія, Reuters

Від країни-агресорки РФ, яка не поважає міжнародні правові норми і зневажливо ставиться до гуманітарних принципів, можна очікувати різних провокацій. Однак наразі немає підстав вважати, що російські окупанти підірвуть Каховську гідроелектростанцію. На станції поки що немає достатньої кількості вибухівки. Про це заявив представник пресслужби Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що Росія є неадекватною державою, де засідає таке ж керівництво. Тому з боку Кремля на адресу України можуть бути провокації.

"Потенційно, оскільки ми маємо справу з неадекватною державою, неадекватним урядом, є якісь загрози. Тобто, це держава, яка нехтує гуманітарними принципами, міжнародним правом, тому можливі різні провокації", - сказав Юсов.

За його словами, на даний момент немає підстав вважати, що Росія піде на реалізацію сценарію підриву Каховської гідроелектростанції. Окупанти не замінували ГЕС настільки, щоб можна було здійснити вибух.

"Що стосується Каховської ГЕС, сьогодні не проведені необхідні роботи, не заміновані ГЕС і дамба настільки, щоб можна було зробити підрив", - підкреслив Андрій Юсов.

Загроза підриву Росією Каховської ГЕС

Президент Володимир Зеленський 20 жовтня заявив, що Київ має інформацію про плани країни-агресорки Росії щодо підриву дамби Каховської ГЕС. За словами глави держави, окупанти готують теракт, внаслідок якого можуть постраждати сотні тисяч людей. Якщо загарбники на це підуть, в зоні затоплення ризикують опинитися 80 населених пунктів, включаючи Херсон.

Аналітики Інституту вивчення війни припускають, що Росія, ймовірно, спробує влаштувати підрив дамби Каховської гідроелектростанції. Мета окупантів - прикрити свій відступ з Херсонської області і створити в регіоні буферну зону. За оцінками фахівців ISW, російських загарбників не цікавить питання того, що окупований Крим може залишитися без води, тому що АР вже була без доступу до каналу з Дніпра.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів, що Росія замінувала Каховську ГЕС ще в квітні.

Якщо станеться її підрив окупантами, трапиться екологічна катастрофа. Може затопити лівобережжя Херсонщини. На думку Буданова, росіяни навряд чи підуть на такий крок.

Інші новини:

ГУР Міноборони України війна Росії та України Каховська ГЕС
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