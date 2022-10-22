Війська РФ спробують підірвати дамбу Каховської ГЕС, щоб створити буферну зону на Херсонщині - ISW

Якщо Росія підірве дамбу Каховської ГЕС, може затопити 80 населених пунктів / Колаж Вікіпедія, Reuters

Окупанти РФ, ймовірно, спробують підірвати дамбу Каховської гідроелектростанції з метою прикриття свого відступу і створення буферної зони у Херсонській області. В підриві звинуватять Україну. Загарбники спробують утримати східну частину Херсонщини, щоб тримати "оборону" Криму і закрити свої позиції на півострові від артилерійського вогню ЗСУ. Про це заявили в Інституті вивчення війни.

У зведенні ISW йдеться про те, що Росія почала виводити свої військові сили із західної частини Херсонської області. Ймовірно, таку операцію окупанти проводитимуть наступні декілька тижнів. Однак їх можуть очікувати складності, якщо українські війська перейдуть в атаку.

Офіційних заяв Москви щодо можливого наказу Путіна про виведення військ з Херсона немає, втім, росіяни, швидше за все, продовжуватимуть готувати своє суспільство в інформаційному плані до колапсу окупантів у місті.

Росія може підірвати дамбу Каховської ГЕС

Російські окупанти, ймовірно, намагатимуться підірвати дамбу Каховської ГЕС. Крок буде спрямовано на прикриття відходу своїх військ, щоб не дозволити ЗСУ переслідувати їх углиб Херсонщини.

В Інституті вивчення війни вважають, що окупанти, ймовірно, звинуватять у підриві дамби Україну, якій не потрібен такий сценарій. У разі підриву дамби може затопити 80 українських населених пунктів, що призведе до переміщення сотень тисяч людей і збитку електропостачанню в українській державі.

На думку експертів, Росія може піти на підрив Каховської ГЕС, оскільки окупантам це потрібно для прикриття відступу своїх сил. Заяви про те, що загарбники не посміють піти на подібний крок через водопостачання окупованого Криму, абсурд. Півострів вже залишався без доступу до каналу з Дніпра.

РФ намагатиметься утримати схід Херсонщини

Згідно з оцінками фахівців, російська армія спробує утримати східну частину Херсонської області не по воді, а в якості буферної зони – для оборони своїх позицій в Криму, щоб не допустити потрапляння своїх позицій на півострові до зони дії української артилерії.

Підкреслюється, що Путін готує умови для продовження затяжної війни високої інтенсивності, і не демонструє намірів йти на перемовини або вийти з збройного протистояння.

Загроза підриву Росією Каховської ГЕС

Президент Володимир Зеленський 20 жовтня заявив, що в України є інформація, згідно з якою Росія може спробувати підірвати дамбу Каховської ГЕС та її агрегати. За його словами, окупанти готують теракт, внаслідок якого можуть постраждати сотні тисяч людей. У зоні затоплення опиняться 80 населених пунктів, у тому числі і Херсон.

"У нас є інформація, що російські терористи замінували дамбу і агрегати Каховської ГЕС. Це один з великих енергооб'єктів. Дамба цієї ГЕС містить обсяги близько 18 млн кубометрів води. Якщо російські терористи підірвуть цю дамбу, то в зоні затоплення опиняться близько 80 населених пунктів, включаючи Херсон", - підкреслив глава держави.

Колишній спікер Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов вважає, що можливий підрив Росією Каховської ГЕС суперечить принципу військової реальності.

Як вважає Селезньов, за подібного сценарію буде зруйнована логістика ворога на правобережжі Херсонщини. Швидше за все, ситуація свідчить про спробу окупантів РФ примусити Україну до мирного "діалогу" на вигідних для себе умовах.

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