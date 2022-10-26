Росія може підірвати "брудну бомбу" на Херсонщині - Мусієнко

Росія може підірвати брудну бомбу на Херсонщині / Колаж фото Олександр Мусієнко, Reuters, ua.depositphotos.com

Росія може застосувати "брудну бомбу" для удару по Україні. Це може статися в Херсоні. Про це в інтерв'ю Главреду розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Російські окупанти можуть закласти бомбу з детонатором і підірвати її після свого відходу із зони ураження.

"Тут є ризики для тих окупованих територій, які вони контролювали і звідки збираються відходити (або будуть відходити під тиском українських військ). У цьому сенсі вони можуть закласти бомбу там, де ще контролюють території - це очевидно. Можливо, саме це Росія і має на увазі, коли каже, що в разі відходу з Херсона, росіяни закладуть таку вибухівку і підірвуть її, завдаючи руйнування і збитків військовим і мирним громадянам, які там будуть", - сказав Мусієнко.

Він також зазначив, що не можна виключати подібного і на інших територіях і об'єктах. Однак експерт переконаний, що по Каховській ГЕС Росія поки не буде бити потужною зброєю, так як вона їм ще потрібна.

"Поки що вона їм потрібна, мабуть, для того, щоб пробувати через неї перекидати якісь обмежені поставки зброї - для цього вони час від часу ремонтують міст через греблю. Але не можна виключати того, що коли російські війська будуть змушені відійти, вони можуть її підірвати. Такі ризики існують, тим більше, що зараз вони мають можливість її замінувати. Тобто зрозуміло, що вони можуть зробити там все, що завгодно - закласти будь-яку вибухівку, будь-які міни. І якщо їм дійсно буде потрібно, то і встигнуть її підірвати", - додав Мусієнко.

Саме у зв'язку з такими ризиками Україна звертається за допомогою до всіх світу. Мусієнко каже, що Росія легко може виготовити "брудну бомбу", з ядерною все трохи складніше.

Нагадаємо, "брудна бомба" - це радіологічний розсіюючий пристрій (РРУ) являє собою пристрій або механізм для розпилення радіоактивної речовини. Використання "брудної бомби" може призвести до радіаційного зараження грунту, води, до вогнищ виникнення променевої хвороби на великих територіях. Очищення території може зайняти тривалий час.

Фейк Шойгу про "брудну бомбу"

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу зателефонував міністру оборони Великої Британії Бену Воллесу та розповів про "можливі провокації з боку України з застосуванням "брудної бомби".

Крім Уоллеса, Шойгу також подзвонив ще кільком представникам НАТО (міністрам оборони Франції й Туреччини), яким також розповідав фейки про українську "брудну бомбу".

Своєю чергою, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав чергову брехню Росії дуже небезпечною.

"У нас немає ніяких "брудних бомб", і ми не плануємо їх мати. По-друге, росіяни часто звинувачують інших у тому, що планують самі", - додав Кулеба.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав абсурдом заяви Шойгу про нібито підготовку України до підриву "брудної бомби".

Президент Володимир Зеленський також відреагував на фейковий вкид міністра оборони РФ Сергія Шойгу про те, що Україна нібито готується до застосування "брудної бомби". У своєму вечірньому зверненні 23 жовтня глава держави не виключив, що провокація РФ може бути кроком ескалації й підняття ставок, проте "зараз світ повинен максимально жорстко відреагувати".

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