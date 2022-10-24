ЗСУ контрнаступають на Херсонщині, війська РФ готуються до втечі - перехоплення ГУР

Війська РФ готуються до втечі з Херсонщини через наступ армії України - перехоплення розвідки / Reuters, Суспільне

Окупаційні війська Росії на Херсонському напрямку днями мають отримати команду відступати із захоплених позицій. Майбутній наказ командування пов'язаний з наступом Збройних сил України. Про це розповів російський окупант під час телефонної розмови зі своєю сестрою.

У перехопленій і опублікованій ГУР бесіді йдеться про те, що підрозділи російської армії готові тікати зі своїх позицій у Херсонській області.

"Тут українці наступ готують. Будемо відступати, якщо встигнемо, якщо ні, то всім хана...тут новини погані. Я ж кажу: українці наступають. Поки ми єдині залишилися", - сказав російський військовий.

Також він підкреслив, що відступ має відбутися через день-два. Очікується наказ командування ЗС РФ. За його словами, з усього батальйону залишилося 100-150 боєздатних військових. Решта або отримали поранення, або загинули.

Ситуація у Херсонській області

Збройні сили України продовжують проводити контрнаступальну військову операцію у Херсонській області. Згідно з даними Генштабу ЗСУ, окупований Херсон залишила значна частина населення. Війська РФ у Херсоні готуються до вуличних боїв.

Під час спецоперації ЗСУ окупанти Росії втекли з двох населених пунктів - Чарівного і Чкалового. Росіяни евакуювали з Берислава своїх офіцерів. У регіоні почастішали випадки грабежів мирних жителів з боку російських загарбників.

Глава ГУР Міноборони України Кирило Буданов сказав, що окупанти готуються до утримання окупованого міста. Як стверджує керівник розвідки, росіянам доведеться або бігти, або потрапити в оточення. За прогнозом Буданова, ЗСУ можуть звільнити Херсон до кінця року.

Інші новини: