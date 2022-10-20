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Окупанти замінували дамбу та агрегати Каховської ГЕС: Зеленський попередив про теракт

20 жовтня 2022, 20:59

За словами Зеленського, після підриву можуть постраждати сотні тисяч людей, може бути зруйноване постачання водою значної частини півдня України.

Каховська ГЕС, Зеленський
Каховська ГЕС, Зеленський / скріншот , president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські терористи замінували дамбу та агрегати Каховської ГЕС.

Як сказав президент, це один з великих енергооб'єктів.

"У нас є інформація, що російські терористи замінували дамбу і агрегати Каховської ГЕС. Це один з великих енергооб'єктів. Дамба цієї ГЕС містить обсяги близько 18 млн кубометрів води. Якщо російські терористи підірвуть цю дамбу, то в зоні затоплення опиняться близько 80 населених пунктів, включаючи Херсон", - заявив Зеленський.

За його словами, після підриву можуть постраждати сотні тисяч людей, може бути зруйноване постачання водою значної частини півдня України.

"Цей теракт може залишити ЗАЕС без води для охолодження. Навіть робота каналу з постачання води до Криму буде повністю зруйнована. Це справжнє ставлення РФ до Криму. Наслідки цього теракту можуть стати такими, що його називатимуть історичною катастрофою. За нашою інформацією, Росія підготувала все, щоб здійснити цей теракт. Українських працівників викинули з Каховської ГЕС, там тільки росіяни, вони повністю все контролюють", - зазначив глава держави.

Зеленський також заявив, що необхідно негайно діяти, щоб у Росії не було можливості реалізувати цю катастрофу.

"Потрібна міжнародна місія на Каховську ГЕС, повернути туди український персонал, а також забезпечити розмінування агрегатів і дамби. Росія робить це, щоб влаштувати чергову операцію під фальшивим прапором, вчинити теракт і звинуватити Україну", - сказав він.

Небезпека підриву окупантами Каховської ГЕС

Раніше аналітики Американського Інституту вивчення війни (ISW) заявляли, що російська влада створює інформаційні умови, щоб виправдати запланований відступ армії РФ з Херсона і значні втрати території в окупованій Херсонській області. В рамках цієї кампанії можливий напад на Каховську ГЕС під чужим прапором, щоб перекинути провину на Україну.

При цьому аналітики нагадали, що так званий "глава" окупаційної адміністрації Херсона Володимир Сальдо заявив про евакуацію росіян із західного берега Дніпра, що може бути ще одним підтвердженням планів окупантів підірвати ГЕС.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував введення Володимиром Путіним "воєнного стану" на захоплених територіях Україна. Він підкреслив, що рішення Путіна є підготовкою до масової депортації українського населення. Секретар РНБО вважає, що черговий злочин Путіна проти України має бути засуджено на рівні ООН.

Володимир Зеленський ГЭС новини Нової Каховки
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