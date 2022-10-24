Ризик підриву Каховської дамби окупантами: Буданов описав два можливі сценарії

Каховська дамба була частково замінована ще в квітні, сказав Кирило Буданов / Фото Вікіпедія, УП

Каховська дамба була частково замінована ще в квітні, її підрив призведе до екологічної катастрофи, але російські окупанти навряд чи підуть на такий крок. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю Українській правді.

При цьому, за його словами, "дурість росіян будь-якою логікою оцінювати дуже важко".

"Скажу так: підрив цієї дамби точно призведе до екологічної біди, це факт. Просто є інші аспекти. Перше: навіщо це робити - що вони втратять і що отримають? І друге: можна частково підірвати дамбу, а можна повністю. Так от щоб підірвати її повністю, такі роботи не проведені", - пояснив глава ГУР.

Він уточнив, що для того, щоб зруйнувати такий рівень конструкції, як Каховська дамба, потрібні десятки тонн правильно розташованої вибухівки.

"Не можна КаМАЗ де-небудь поруч поставити, це нічого не дасть", - сказав Буданов.

Якщо російські загарбники все ж таки зважаться на підрив дамби, то в результаті вони отримають суцільне затоплення лівобережжя Херсона.

"Вони втратять навіть теоретично можливість подачі води в Північнокримський канал, в Крим, поки не відбудуємо дамбу, а на це піде дуже багато часу. Це буде неможливо зробити. І найцікавіше - вони знищать можливість існування Запорізької атомної електростанції, тому що цей об'єкт нерозривно з нею пов'язаний. Ну, і звичайно, вони ускладнять нам просування на певний проміжок часу. І це, до речі, не дуже вже великий проміжок часу, десь близько двох тижнів буде", - сказав він.

За умови реалізації цього сценарію окупанти будуть змушені відступити прямо в Крим, а до цього вони навряд чи готові.

Якщо ж вони підуть а часткове руйнування дамби, то виведуть з ладу шлюзову частину, машинні зали.

"Тобто зроблять греблю непридатною до використання за призначенням. Але збережеться Північнокримський канал, частково буде розлив води, але не такий вже страшний. І ускладнять нам просування. Так що я не думаю, що вони задумали суцільне руйнування. Крім того, ми не бачимо ознак повного мінування цієї конструкції", - додав Буданов.

Можливий підрив Каховської дамби Росією

20 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що російські терористи замінували дамбу та агрегати Каховської ГЕС.

22 жовтня в в Інституті вивчення війни заявили, що окупанти РФ, ймовірно, спробують підірвати дамбу Каховської гідроелектростанції з метою прикриття свого відступу і створення буферної зони в Херсонській області. В підриві звинуватять Україну. Загарбники спробують утримати східну частину Херсонщини, щоб тримати "оборону" Криму і закрити свої позиції на півострові від артилерійського вогню ЗСУ.

Якщо росіяни вирішать підірвати заміновану дамбу Каховської ГЕС, то понад 80 населених пунктів опиняться під загрозою затоплення. За даними німецької газети Bild, через підрив дамби може затопити значну частину Херсонської області та сотні тисяч людей постраждають.

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