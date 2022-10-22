Контрнаступ на Херсонщині: окупанти повністю втекли з двох населених пунктів - Генштаб

Російські окупанти тікають з Херсонщини / Колаж УНІАН, facebook.com/GeneralStaff.ua

Російські окупанти тікають з Херсонщини. Вони повністю залишили населені пункти Чарівне та Чкалове. Про це повідомляє Генштаб.

Ворог також евакуював своїх офіцерів та медиків з Берислава.

"Окремі підрозділи російських окупаційних військ продовжують залишати тимчасово окуповану територію Херсонської області. При цьому, почастішали випадки мародерства та грабежів місцевих жителів", - йдеться у повідомленні.

Окупанти забирають у місцевого населення автомобілі та намагаються втекти паромною переправою в районі Антонівського мосту.

Ворог продовжує розміщувати підрозділи у приміщеннях навчальних закладів. Зокрема, таке спостерігається на території Запорізької області. При цьому триває процес дітей місцевих жителів. Таким чином окупанти прикриваються мирними людьми.

Ситуація в Херсонській області

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що ЗСУ звільнять правобережжя Херсонської області та окупований Херсон. Однак на українські війська очікують труднощі, оскільки війська РФ налагодили логістику і активно забезпечують своє угруповання на даному напрямку. Згідно з прогнозом Жданова, Херсон може бути звільнено протягом місяця.

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли, що захоплений військами Росії Херсон залишила значна частина населення. Окупанти переодягаються в цивільний одяг і селяться в залишених будинках. Російські загарбники готуються до вуличних боїв.

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань сказав, що Росія залишає Херсон.

Окупанти забирають із собою крадене майно та документи. До понеділка повинні виїхати і торговельні мережі РФ.

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