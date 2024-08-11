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Росіяни захопили ще одне село: аналітики заявили про небезпечний прорив РФ

Юлія Закрепа
11 серпня 2024, 08:45
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Російські війська просунулися поблизу Кремінної і 10 серпня продовжили наступальні дії.
Росіяни захопили ще одне село: аналітики заявили про небезпечний прорив РФ
Окупанти просунулись на Донеччині / колаж: Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада, скрішот: deepstatemap

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російські війська, ймовірно, захопили село Невельське під Покровськом. Також окупанти просунулися поблизу Кремінної, на Торецькому і Донецькому напрямках.

За даними експертів у звіті, російські війська просунулися поблизу Кремінної і 10 серпня продовжили наступальні дії вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна.

Крім того, вони нещодавно незначно просунулися на Торецькому напрямку та продовжували наступальні операції в цьому районі 9 і 10 серпня.

відео дня

"Ймовірно, російські війська захопили Невельське, що на південний схід від Покровська", - йдеться у звіті.

Росіяни захопили ще одне село: аналітики заявили про небезпечний прорив РФ
Яка ситуація на фронті / скріншот: deepstatemap

Геолокаційні кадри, опубліковані 10 серпня, показують, що російські війська просунулися в південно-східній та північно-східній частинах Костянтинівки, а також у полях на південний схід від Водяного.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що Україна розгорнула мільйон штиків проти РФ. Експерт Defence Express Іван Киричевський заявив, що катастрофічні події на Авдіївському напрямку - це для України, з одного боку - дуже важко, а з іншого - ми проскочили варіант програшу у війні.

Британська розвідка вразила ситуацією на фронті та розкрила рекордні втрати Росії. У Міноборони Британії розповіли, що за останні три місяці країна-агресорка Росія зазнавала найбільших втрат на фронті. Хоча у липні середньодобові втрати росіян зменшилися.

Олександр Сирський заявив, що РФ хоче прорвати оборону ЗСУ, йдуть жорсткі бої. Російські окупанти продовжуються зосереджувати свої зусилля на Покровському напрямку на Донеччині. Там загарбники кидають у бій свої найдосвідченіші штурмові підрозділи.

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