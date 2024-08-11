Росіяни захопили ще одне село: аналітики заявили про небезпечний прорив РФ

Російські війська просунулися поблизу Кремінної і 10 серпня продовжили наступальні дії.

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Окупанти просунулись на Донеччині / колаж: Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада, скрішот: deepstatemap

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російські війська, ймовірно, захопили село Невельське під Покровськом. Також окупанти просунулися поблизу Кремінної, на Торецькому і Донецькому напрямках.

За даними експертів у звіті, російські війська просунулися поблизу Кремінної і 10 серпня продовжили наступальні дії вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна.

Крім того, вони нещодавно незначно просунулися на Торецькому напрямку та продовжували наступальні операції в цьому районі 9 і 10 серпня.

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"Ймовірно, російські війська захопили Невельське, що на південний схід від Покровська", - йдеться у звіті.

Яка ситуація на фронті / скріншот: deepstatemap

Геолокаційні кадри, опубліковані 10 серпня, показують, що російські війська просунулися в південно-східній та північно-східній частинах Костянтинівки, а також у полях на південний схід від Водяного.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Ситуація на фронті

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