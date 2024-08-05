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Україна розгорнула мільйон штиків проти РФ: у Defense Express розповіли про диво на фронті

Руслана Заклінська
5 серпня 2024, 15:55
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Катастрофічні події на Авдіївському напрямку - це для України, з одного боку - дуже важко, а з іншого - ми проскочили варіант програшу у війні, заявив Киричевський.
Україна розгорнула мільйон штиків проти РФ: у Defense Express розповіли про диво на фронті
Україна проскочила варіант програшу у війні / Колаж: Главред, фото: СтратКом ЗСУ, 4 окрема танкова бригада

Україна розгорнула угруповання у понад 1 мільйон військових для протистояння РФ. Така чисельність ставить країну в один ряд з найбільшими сухопутними арміями світу, такими як США, Китай, Індія, Північна Корея та Росія. Про це заявив експерт Defence Express Іван Киричевський в ефірі Radio NV.

"Ми в топ-6 по чисельності розгорнутих Збройних сил. Так, у них там мирний час, у нас - воєнний час. Тим не менш є проблема - нестача зброї. Як на таке величезне угруповання, вона, на жаль, буде постійно об'єктивно. Тут можна лише змагатися за зменшення показника нестачі цієї зброї. Але виходить, що, можливо, стільки нам не треба, наприклад, снарядів, (то цієї кількості - Главред) навіть немає в Росії, Китаї і Північній Кореї разом взятих. Не кажучи вже про країни Заходу", - зазначив він.

Киричевський також розповів, що Україна сильно залежить від постачання озброєнь від союзників, особливо стрілецької зброї та боєприпасів. Незважаючи на значні проблеми з матеріально-технічним забезпеченням і внутрішніми труднощами в армії, Україні вдається утримувати позиції та продовжувати боротьбу.

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"Ми з вами заходимо у певний цікавий парадокс... Попри ті всі об'єктивні фактори, які нас мали би поховати, ми досі утримуємо росіян плюс-мінус на тих рубежах оборони, які є", - наголосив експерт.

За його словами, попри бажання українців повернутися до кордонів 23 лютого 2022 року, існували і гірші сценарії розвитку подій, яких вдалось уникнути.

"Те, що ми обійшлися деякими катастрофічними подіями на Авдіївському напрямку, - це для нас, з одного боку, було дуже важко, з іншого - ми хоча би проскочили варіант програшу у війні. Ми могли б у квітні обговорювати не те, хто винен у втраті Авдіївки, а як нам жити в умовах миру, нав’язаних Кремлем. Зважаючи на те, що у росіян ця "чесотка" - нав’язати нам умови, які інакше як капітуляцією не назвеш, ми доволі непогано тримаємося", - сказав Киричевський.

Також експерт зауважив, що хоча найбільше обговорення в Україні зараз викликають події на Куп'янському та Покровському напрямках, насправді росіяни мають більші амбіції - захопити чотири області та нав'язати свої умови.

"Вважайте, ми просто недооцінюємо рівень дива (яке створили наші військові, попри всі проблеми), в якому ми зараз живемо і ставимо якісь завищені планки очікувань", - додав Киричевський.

Хто такий Іван Киричевський

Іван Киричевський – журналіст, експерт Defense Express. Висвітлює теми українсько-російських відносин, ситуації у Білорусі, Польщі, Азербайджані, Вірменії та інших країнах.

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Нагадаємо, окупанти через великі втрати перекидають додаткові підрозділи з Луганщини на Харківський напрямок і залучають до бойових дій іноземних громадян. Речник ОТУ "Харків" полковник Віталій Саранцев зазначив, що ефективність російських наступальних операцій на цьому напрямку є нульовою.

Також на Покровському напрямку на Донеччині російським окупантам вдалося незначно просунутися, але це стало можливим не через військову перевагу, а через величезні втрати серед їхніх солдатів. Офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади Сергій Цехоцький зазначив, що Росія не має значної переваги у техніці, але переважає українську армію за кількістю особового складу.

Як повідомляв Главред, армія РФ просунулася в районі семи населених пунктів Донецької області, зокрема в Північному, Залізному, Желанному, Сергіївці, Іванівці, біля Лисичного та Желанного, повідомляє DeepState. Сили Оборони України відійшли з урочища Ступки Голубівські-2.

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