РФ хоче прорвати оборону ЗСУ, йдуть жорсткі бої: Сирський назвав найгарячіші напрямки фронту

Загарбники продовжують зосереджувати зусилля на Покровському напрямку. Також жорсткі бої зараз точаться на декількох ділянках фронту.

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Армія РФ хоче прорвати оборону ЗСУ, йдуть жорсткі бої/ колаж: Главред, фото: Facebook Сирський, оперативне командування "Захід"

Російські окупанти продовжуються зосереджувати свої зусилля на Покровському напрямку на Донеччині. Там загарбники кидають у бій свої найдосвідченіші штурмові підрозділи, намагаючись прорвати оборону українських військових на напрямку Желанне, Новогродівка, Покровськ.

Про це розповів головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський після того, як він 3 дні працював на Східному фронті, в бригадах, які тримають оборону на Харківському та Торецькому напрямках. Сирський розповів про найгарячіші напрямки фронту.

Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що запеклі бої також тривають на Куп‘янському напрямку в районі Піщаного, Стельмахівки, Макіївки, але захисники України тримають позиції.

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Також складна ситуація зараз склалася на Сіверському напрямку. Там російські окупанти активно застосовують артилерію, проводять штурми, але успіху вони не мають.

Крім цього, жорсткі бої відбуваються у районі каналу на підступах до Часового Яру, без зміни позицій сторін.

Також загарбники продовжують здійснювати штурми позицій українських воїнів в районах Нью-Йорка, Південного і Залізного.

"На Харківському напрямку, в районі Глибокого, Вовчанська, також бої, але ворог успіху не має, несе істотні втрати. По всіх напрямках наступу противника тривають бойові дії різної інтенсивності. Подекуди, ціною великих втрат, ворог має незначний успіх. Під час активних бойових дій тактичні позиції військ можуть змінюватись кілька разів протягом доби. Станом на зараз суттєвих змін не відбулось", – зазначив Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ також розповів, що сили Національної поліції, СБУ і Військової служби правопорядку проводять контрдиверсійні дії – вони виявляють і знешкоджують диверсійні групи російських загарбників в районах міської забудови на Торецькому напрямку.

Сирський зазначив, що під час роботи у бригадах він вивчав обстановку безпосередньо в районах бойових дій й займався вирішенням проблемних питань із забезпечення підрозділів боєприпасами, дронами, засобами радіоелектронної болротьби та наданні допомоги командирам в організації бойових дій.

"Зустрівся з командирами підрозділів бригад, спільно обговорили шляхи підвищення стійкості оборони. Попри складну обстановку наші підрозділи продовжують нищити ворога і утримувати займані рубежі та позиції. Висловлюю вдячність солдатам, сержантам і офіцерам за мужність та хоробрість у захисті України", – додав Сирський.

Хто такий Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

Війна в Україні – останні новини

Раніше президент України Володимир Зеленський зазначав, що РФ змінила ціль та пріоритет і захопити Харків їм вже не вдасться. На Покровському напрямку росіяни зосереджують найбільшу кількість особового складу, зброї і керованих авіаційних бомб, каже Зеленський.

Також раніше Зеленський зазначав, що з 14 резервних бригад ЗСУ партнери оснастили зброєю тільки три. Україна хоче укомплектувати зброєю 14 резервних бригад, наголосив президент.

Нагадаємо, у ВМС підтвердили удар по військових цілях у Курській області у ніч проти 31 липня. Аналітик Defense Express Іван Киричевський натякає, що атаку здійснили уже власною далекобійною зброєю.

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