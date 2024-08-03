Росія зазнала рекордних втрат: британська розвідка вразила ситуацією на фронті

Рівень втрат Росії, ймовірно, продовжуватиме перевищувати 1000 осіб на день протягом серпня 2024 року.

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У Росії шалені втрати / колаж: Главред, фото: 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, Міноборони РФ

У Міноборони Британії розповіли, що за останні три місяці країна-агресорка Росія зазнавала найбільших втрат на фронті. Хоча у липні середньодобові втрати росіян зменшилися.

Як зазначає розвідка Міноборони Британії, середньодобові втрати росіян (убитими і пораненими) за останні два місяці впала з понад 1262 на день у травні до 1140 у липні.

"Незважаючи на це скорочення, останні три місяці були найдорожчими для російських сил з лютого 2022 року, згідно зі звітом українського Генштабу", - йдеться у зведенні. відео дня

У Британії вважають, що зниження середньодобового показника, ймовірно, свідчить про зміцнення позицій російських військ на Харківському напрямку. Наступ окупантів на цьому напрямку посилив тиск на лінію фронту. Проте ефективна українська оборона та відсутність російської підготовки зменшують здатність РФ використовувати будь-які тактичні успіхи для більш широких оперативних здобутків.

"Рівень втрат Росії, ймовірно, продовжуватиме перевищувати 1000 осіб на день протягом серпня 2024 року, оскільки Росія продовжує наступальні операції на всій лінії фронту від Харкова на півночі до Роботиного на півдні України", - зазначають розвідники.

Міністерство оборони Великої Британії Міністерство оборони Великої Британії - виконавчий департамент в уряді Великої Британії, що відповідає за імплементацію політики оборони держави, визначеної британським урядом, та безпосереднє керівництво Збройними силами Великої Британії, пише Вікіпедія. Міноборони Британії часто аналізує дії на фронті України та видає щоденні зведення.

Ситуація на фронті - наступ Росії

Нагадаємо, що у ЗСУ повідомили про те, що ворог суне вже без важкої техніки. Російські танки працюють лише з закритих позицій, не виходячи безпосередньо на поле бою. Вони підтримують піхоту, маневруючи, але не перебуваючи постійно на одній ділянці, на одній вогневій позиції.

Олександр Сирський заявив, що РФ хоче прорвати оборону ЗСУ, йдуть жорсткі бої. Загарбники продовжують зосереджувати зусилля на Покровському напрямку. Також жорсткі бої зараз точаться на декількох ділянках фронту. Головнокомандувач ЗСУ розповів про найгарячіші напрямки фронту.

Аналітики повідомили, що в РФ розробили стратегію, щоб завадити Україні. Росія почала наступ на півночі Харківської області на початку травня 2024 року з метою ускладнити Україні накопичення сил і ресурсів. Російські окупанти намагаються зірвати плани України.

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