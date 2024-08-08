Ситуація загострюється: окупантам залишилося 15 км до Покровська - BILD

Швидкість просування окупантів на цьому напрямку сягає 5 км на тиждень, каже Рьопке.

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Окупантам залишилося 15 км до Покровська / колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, deepstatemap

Після взяття Авдіївки в лютому цього року окупанти стали наступати далі на північний захід і найближче велике місто на цьому напрямку - Покровськ.

Видання BILD повідомляє, що колись там мешкало 80 тис. осіб, а нині це важливий для ЗСУ логістичний пункт, звідки відкривається "дорога життя" до Часового Яру, а також забезпечуються інші передові частини українських військ.

Зазначається, що ще на початку року російські окупанти були за 38 км від Покровська, а зараз вони наблизилися до нього на 15 км, взявши чергове село.

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"Російські окупанти захопили село Сергіївка Донецької області. До Покровська залишилося 15 км", - повідомив експерт видання з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.

За його словами, швидкість просування окупантів на цьому напрямку сягає 5 км на тиждень, а українська оборона "частково руйнується".

Що відомо про Bild Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія. Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм з телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети та перехід на повністю цифрову пропозицію. У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.

Ситуація у Покровську - останні новини

Нагадаємо, в Україні вже понад три місяці триває активна фаза боїв на Покровському напрямку фронту. Там окупанти зазнають великих втрат.

Офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ ім. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький говорив, що зараз російські окупанти хочуть перерізати трасу Покровськ – Костянтинівка.

Крім того, аналітики моніторингового каналу DeepState повідомляли, що російські окупанти захопили Тимофіївку на Покровському напрямку, а також просунулися біля інших населених пунктів Донецької області.

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