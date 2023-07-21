УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Росія атакувала Запорізьку область: 4 людини загинули, 2 поранені

Юлія Куришко
21 липня 2023, 10:20 оновлено 21 липня, 10:43
512
Всього за добу окупанти здійснили 80 ударів по 20 населених пунктах Запорізької області.
Росія атакувала Запорізьку область: 4 людини загинули, 2 поранені
Росія атакувала Запоріжжя / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/V_Zelenskiy_official

Внаслідок обстрілу Запорізькій області загинули четверо людей, ще двоє осіб дістали поранення, повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Внаслідок удару по об'єкту інфраструктури Пологівського району військовослужбовцями РФ загинули чотири працівники віком 29, 30, 33 та 43 років, ще двох поранених направлено до лікувального закладу", - повідомив деталі обстрілу керівник Запорізької ОВА у Telegram.

Відомо, що за минулу добу ворог здійснив 80 ударів по 20 населених пунктах Запорізької області.

відео дня

"63 артилерійських обстрілів зазнали Гуляйполе, Левадне, Білогір'я, Чарівне, Гуляйпільське, Малинівка, Червоне, Щербаки, Степногірськ, П'ятихатки та інші прифронтові села. Крім цього зафіксовано 10 ударів з РСЗВ по Новодарівці, 6 авіаційних ударів по П'ятихатках, Оріхову та Малій Токмачці, а також атака БПЛА по Лобковому", - зазначив Малашко.

Зафіксовано 33 повідомлення про руйнування житлових будинків громадян та об’єктів інфраструктури.

Ракетна атака по Одесі

Нагадаємо, що вночі 21 липня в Одеській області прогриміли кілька вибухів. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування російськими окупантами ракетного озброєння в регіоні.

РФ вдарила "Калібрами" по терміналу із зерном на Одещині. Ворог знищив 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю. Внаслідок обстрілу постраждали 2 людини, отримавши поранення склом.

Під час атаки 19 липня росіяни на Одещині у порту знищили 60 тисяч тонн зерна. Найбільше постраждала зернова інфраструктура міжнародних та українських трейдерів та перевізників.

Більше цікавих новин:

війна в Україні новини Запоріжжя ракетний удар
Реклама

Головне за день

РФ запустила протикорабельні ракети "Онікс": у Мережі пишуть про вибухи на Одещині

РФ запустила протикорабельні ракети "Онікс": у Мережі пишуть про вибухи на Одещині

11:17 Україна
Україна досягне прогресу: у ЦРУ розкрили слабкі місця РФ

Україна досягне прогресу: у ЦРУ розкрили слабкі місця РФ

11:15 Україна
У Франції заявили, що Китай постачає "значні військові потужності" Росії

У Франції заявили, що Китай постачає "значні військові потужності" Росії

10:38 Світ
Всі головні новини

Останні новини

11:17

РФ запустила протикорабельні ракети "Онікс": у Мережі пишуть про вибухи на Одещині

11:15

Україна досягне прогресу: у ЦРУ розкрили слабкі місця РФ

10:53

Джей Ло в стильних "зміїних" лосинах розлютилася на папараці

10:47

Експерт дав прогноз, як просуватиметься контрнаступ на Мелітопольському напрямку

10:38

У Франції заявили, що Китай постачає "значні військові потужності" Росії

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

10:20

Чому не можна йти на кладовище в середу: в які дні можна приходити на могилу

10:20

Росія атакувала Запорізьку область: 4 людини загинули, 2 поранені

09:42

"Є три різних Путіна": екснелегал КДБ розповів про двійників диктатораВідео

09:22

Міністр культури Ткаченко подав у відставку

Реклама
09:11

"Шантажує світ": в ISW розкрили, чому Росія посилює атаку по українських портах

08:49

РФ вдарила "Калібрами" по терміналу із зерном на Одещині: є постраждаліВідео

08:37

Україна може спокійно дати здачі, вдаривши по російських портахПогляд

08:33

"Виявити і знищити": експерт розкрив, як Україна може протидіяти С-300

07:50

Загинув у бою із загоном кадирівців: на Полтавщині попрощалися з мужнім воїном

07:20

Вночі в Одеській області прогриміли кілька вибухів

07:05

Заплутана оптична ілюзія для спостережливих: потрібно знайти захованого єнота

06:47

Україна отримає F-16 до кінця 2023 року – Білий дім

06:35

Чому не можна казати "оточуюче середовище": Авраменко назвав милозвучний відповідникВідео

06:20

Пригожин фактично анонсував новий переворотПогляд

04:30

Літаки F-16 – не панацея від ракет РФ, треба бити по заводах і базах – МусієнкоВідео

Реклама
04:00

Яке сьогодні свято 21 липня: кого потрібно привітати в цей день

03:30

"Він ледачий бовдур": Жирнов розповів, як двійники Путіна зіграли з ним злий жарт

03:00

"Дефіцит "Іскандерів": експерт розкрив, наскільки часто Росія може бити балістикою

02:35

Мусієнко розповів, чи будуть окупанти "вітати" Україну з Днем НезалежностіВідео

02:02

Сковорода буде служити роками: що не можна смажити на антипригарному покритті

01:30

Більше не альфонс: у мережі розкрили божевільні доходи Влада Топалова

00:49

Після розриву з бойфрендом: Белла Хадід загриміла в лікарню

00:14

Чому шаруються нігті на руках і що робити: коли потрібно звернутися до лікаря

20 липня, четвер
23:53

Який ефект сливи: найкращий друг для тих, хто худне

23:52

Шалена оптична ілюзія: лише геній за 13 секунд знайде собаку серед котів

23:28

"Скоро все побачимо": в РДК заінтригували новиною про новий рейд у Росію

23:17

"Містер Z": чоловік Ріанни начепив військовий символ РФ з діамантових танків

23:13

РФ готується влаштувати морську блокаду українських портів – Білий дім

22:46

"Шантажист": у Литві зганьбили Путіна через погрози на адресу України

22:35

В України є певна зброя, яка здатна спричиняти руйнування - МусієнкоВідео

22:09

Китай дивно відреагував на обстріл Росією консульства в Одесі

22:06

В Україні виявили небезпечну каву: може викликати гостре отруєння

21:49

Навіщо 22 липня вдома біля вікна залишати гроші: прикмети і суворі заборони

21:07

Як правильно сказати українською "не по собі": Авраменко дав відповідь

21:00

Барбі-стайл: королева Данії Маргрете II шиканула в трендовому рожевому вбранні

Реклама
20:34

"Атакуємо ракетами": у РФ істерика через будівництво заводу Rheinmetall в Україні

20:31

"Вибуховий" засіб проти серйозної проблеми: навіщо помідори посипати червоним перцем

19:54

"Заколот Пригожина – вершина айсберга": Юсов розповів про "бродіння" у армії РФ

19:43

"Нам не потрібна Росія": Україна готова піти на ризик і почати експорт зерна - Кулеба

19:28

56-річна Сальма Хайєк розкрила секрет своєї "вічної молодості" без ботокса

19:20

Україна виграє війну наступного рокуПогляд

19:17

Активна фаза може завершитися до кінця 2023-го, є ризик заморожування війни – Фейгін

18:52

Почалися перевірки мостів в регіонах: все критично, але найгірше поки в Києві

18:44

Путін вимагав скасувати санкції, але потрапив на нові: США покарали РФ за війну в Україні

18:44

Жінка хоче назвати сина дивним ім'ям, через це посварилася навіть з сестрою

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослини
Персони
Олексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новини
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тиждень
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти