Росія атакувала Запорізьку область: 4 людини загинули, 2 поранені

Всього за добу окупанти здійснили 80 ударів по 20 населених пунктах Запорізької області.

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Росія атакувала Запоріжжя / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/V_Zelenskiy_official

Внаслідок обстрілу Запорізькій області загинули четверо людей, ще двоє осіб дістали поранення, повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Внаслідок удару по об'єкту інфраструктури Пологівського району військовослужбовцями РФ загинули чотири працівники віком 29, 30, 33 та 43 років, ще двох поранених направлено до лікувального закладу", - повідомив деталі обстрілу керівник Запорізької ОВА у Telegram.

Відомо, що за минулу добу ворог здійснив 80 ударів по 20 населених пунктах Запорізької області.

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"63 артилерійських обстрілів зазнали Гуляйполе, Левадне, Білогір'я, Чарівне, Гуляйпільське, Малинівка, Червоне, Щербаки, Степногірськ, П'ятихатки та інші прифронтові села. Крім цього зафіксовано 10 ударів з РСЗВ по Новодарівці, 6 авіаційних ударів по П'ятихатках, Оріхову та Малій Токмачці, а також атака БПЛА по Лобковому", - зазначив Малашко.

Зафіксовано 33 повідомлення про руйнування житлових будинків громадян та об’єктів інфраструктури.

Ракетна атака по Одесі

Нагадаємо, що вночі 21 липня в Одеській області прогриміли кілька вибухів. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування російськими окупантами ракетного озброєння в регіоні.

РФ вдарила "Калібрами" по терміналу із зерном на Одещині. Ворог знищив 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю. Внаслідок обстрілу постраждали 2 людини, отримавши поранення склом.

Під час атаки 19 липня росіяни на Одещині у порту знищили 60 тисяч тонн зерна. Найбільше постраждала зернова інфраструктура міжнародних та українських трейдерів та перевізників.

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