Вночі в Одеській області прогриміли кілька вибухів

Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування російськими окупантами ракетного озброєння в регіоні.

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В Одеській області пролунали кілька вибухів / Фото: ДСНС

У ніч на 21 липня в Одеської області прогриміли не менше двох вибухів. Після цього в регіоні оголосили повітряну тривогу.

Про вибухи в Одеській області вночі повідомляли місцеві Telegram-канали. Пізніше Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування противником ракетного озброєння в регіоні.

"Загроза застосування противником ракетного озброєння в Одеській області", - йшлося у повідомленні.

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Приблизно через годину в Одеській області знову було чутно кілька вибухів. Про їхні причини та наслідки поки не повідомляється.

Атаки росіянами Одеської області

Російські окупанти вже четверту ніч поспіль завдають ударів по Одеській області.

20 липня країна-агресор РФ била по Одесі за допомогою ракет і дронів-камікадзе. У місті постраждали вісім осіб, ще одна - загинула.

Пізніше глава Одеської ОВА Олег Кіпер розповів, що внаслідок атаки пошкоджено будівлю консульства Китаю.

У ніч на 18 липня у Повітряних силах повідомляли про загрозу застосування ударних БПЛА і балістичних ракет. В Одесі прогриміли вибухи.

В ОК "Південь" повідомили, що вночі РФ атакувала Одесу шістьма ракетами "Калібр". Повітряні цілі збили сили ППО.

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