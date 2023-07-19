'Мішень - не тільки Україна': Зеленський жорстко відреагував на обстріл Одеси

Російські окупанти нахабно атакували Одесу посеред ночі, коли українці спали. Вони намагалися відібрати в України можливість відправляти зерно, якого потребують жителі країн Африки та Азії. Це лише підтверджує, що мішень Путіна - не тільки Україна. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення.
"Цей удар терористів доводить, що їх мішень - не тільки Україна, не тільки життя наших людей ... У портах, які були атаковані сьогодні, зберігалося близько мільйона тонн продовольства ... Саме той обсяг, який вже давно мав би бути доставлений в країни-споживачі в Африці, в Азії", - сказав Зеленський.
Відомо, що в портовому терміналі зберігалося 60 тисяч тонн зерна. Його планували відправити до Китаю. Однак всю цю продукцію знищила країна-агресор.
"Тобто всіх це зачіпає - російський терор. Кожен у світі має бути зацікавлений у притягненні Росії до відповідальності за терор", - додав Зеленський.
Дивіться відео із заявою Володимира Зеленського про обстріл Одеси:
Читайте також:
Атака РФ 19 липня на південь України
19 липня, вночі, у Києві, Одесі, Запоріжжі, Харкові, Херсоні гриміли вибухи. Росія атакувала південь України потужним накопиченням ракет і дронів-камікадзе. В результаті вибухів були пошкоджені багатоквартирні будинки, портова і критична інфраструктура. Поранення отримали понад 10 осіб.
Пізніше стало відомо, що росіяни намагаються атакувати портову інфраструктуру Одеси. Ворожі "Онікси" і Х-22 були спрямовані на портову і критичну інфраструктуру. В результаті чого були пошкоджені зерновий і масляний термінал, резервуари та обладнання для завантаження.
У РФ нахабно намагаються виправдатися після обстрілу Одеси. У російському Міноборони підтвердили атаку, але стверджують, що атакували нібито склади з боєприпасами, об'єкти військової промисловості. При цьому вони цинічно мовчать про багатьох житлових будинках, які постраждали в результаті цієї атаки.
Інші новини: