'Мішень - не тільки Україна': Зеленський жорстко відреагував на обстріл Одеси

Президент заявив, що весь світ повинен бути зацікавлений до притягнення РФ до відповідальності.

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Зеленський відреагував на обстріл Одеси / Колаж: Главред, фото: facebook.com/Ministry.for.restoration, Офіс президента

Російські окупанти нахабно атакували Одесу посеред ночі, коли українці спали. Вони намагалися відібрати в України можливість відправляти зерно, якого потребують жителі країн Африки та Азії. Це лише підтверджує, що мішень Путіна - не тільки Україна. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення.

"Цей удар терористів доводить, що їх мішень - не тільки Україна, не тільки життя наших людей ... У портах, які були атаковані сьогодні, зберігалося близько мільйона тонн продовольства ... Саме той обсяг, який вже давно мав би бути доставлений в країни-споживачі в Африці, в Азії", - сказав Зеленський.

Відомо, що в портовому терміналі зберігалося 60 тисяч тонн зерна. Його планували відправити до Китаю. Однак всю цю продукцію знищила країна-агресор.

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"Тобто всіх це зачіпає - російський терор. Кожен у світі має бути зацікавлений у притягненні Росії до відповідальності за терор", - додав Зеленський.

Дивіться відео із заявою Володимира Зеленського про обстріл Одеси:

Зеленський відреагував на обстріл Одеси / фото: скріншот

Атака РФ 19 липня на південь України

19 липня, вночі, у Києві, Одесі, Запоріжжі, Харкові, Херсоні гриміли вибухи. Росія атакувала південь України потужним накопиченням ракет і дронів-камікадзе. В результаті вибухів були пошкоджені багатоквартирні будинки, портова і критична інфраструктура. Поранення отримали понад 10 осіб.

Пізніше стало відомо, що росіяни намагаються атакувати портову інфраструктуру Одеси. Ворожі "Онікси" і Х-22 були спрямовані на портову і критичну інфраструктуру. В результаті чого були пошкоджені зерновий і масляний термінал, резервуари та обладнання для завантаження.

У РФ нахабно намагаються виправдатися після обстрілу Одеси. У російському Міноборони підтвердили атаку, але стверджують, що атакували нібито склади з боєприпасами, об'єкти військової промисловості. При цьому вони цинічно мовчать про багатьох житлових будинках, які постраждали в результаті цієї атаки.

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