На Одещині у порту росіяни знищили 60 тисяч тонн зерна

Найбільше постраждала зернова інфраструктура міжнародних та українських трейдерів та перевізників.

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Росія знищила 60 тисяч тонн зерна / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Російські окупаційні війська обстріляли портову інфраструктуру, яка була задіяна в "зерновій угоді", повідомив у Міністерстві аграрної політики та продовольства України міністр Микола Сольський.

Вночі 19 липня через російську ракетну атаку по порту Чорноморська в Одеській області знищено 60 тисяч тонн зерна. Зерно мали відправити "зерновим коридором" ще два місяці тому, наголосили у Мінагрополітики.

В установі повідомили, що російські терористичні війська атакували зернові термінали та інфраструктуру в портах Одеса та Чорноморськ.

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"Нічний удар вивів з роботи значну частину зернової експортної інфраструктури порту Чорноморськ... У порту Чорноморська також були знищені 60 000 т зерна, яке мало бути завантаженене на великотоннажне судно і відправлене зерновим коридором ще 60 днів тому", - уточнили в Мінагрополітики.

За словами міністра аграрної політики та продовольства Миколи Сольського, найбільше постраждала зернова інфраструктура міжнародних та українських трейдерів та перевізників Kernel, Viterra, CMA CGM Group.

За оцінками спеціалістів, для повноцінного відновлення об’єктів, які постраждали від ракетного удару, знадобиться не менше року.

Він пояснив, що відсутність можливості експортувати продовольство з України призведе до того, що населення найбідніших країн опиниться на межі виживання, оскільки зросте ціна на збіжжя і на продукти харчування.

Атака Росії по Одещині

Нагадаємо, що у Києві, Одесі, Запоріжжі, Харкові, Херсоні лунали вибухи. В Одесі прогриміло кілька вибухів близько першої години ночі. Основними цілями окупантів була портова та критична інфраструктура.

Росіяни намагаються атакувати портову інфраструктуру Одеси. Армія РФ хоче максимально ускладнити ситуацію на південній частині фронту. Крім того, росіяни "намагаються атакувати портову інфраструктуру", аби завадити роботі порту.

Росія вдарила по двох портах в Одесі, відомо про знищені зернові термінали. Вночі були атаковані порти, які задіяні в роботі зернового коридору. В результаті удару були пошкоджені резервуари і причал Одеського порту.

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